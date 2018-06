Paráda! Siniaková a Krejčíková ovládly finále a mají grandslamový titul

Česká vlajka je u vítězek pařížské čtyřhry potřetí ze poslední čtyři ročníky. Loni a v roce 2015 vyhrála Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Šesté nasazené Siniaková s Krejčíkovou ztratily na úvod utkání s japonským překvapením turnaje podání, ale brejk hned získaly zpět. Krejčíková dodávala klid, skoro nechybovala a Siniaková tvrdila hru a dělala rozruch na síti.

My jsme to dokázaly! Barbora Krejčíková objímá Kateřinu Siniakovou po triumfu ve finále French Open

V prvním setu vzaly Češky dvakrát podání Hozumiové. Za stavu 5:3 při servisu Krejčíkové odvrátily tři brejkboly a Siniaková volejem ukončila první set. Na úvod druhého poprvé prolomily podání i Ninomijaové a jistě kráčely za výhrou, kterou stvrdily čistou hrou při podání Japonek a skončily v radostném objetí.

Krejčíková se Siniakovou navázaly na svůj pařížský juniorský triumf ve čtyřhře z roku 2013. V deblovém žebříčku si díky tomu shodně vylepší své maximum - Siniaková bude nově šestkou a Krejčíková jedenáctkou.

