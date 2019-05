Vondroušová jako černý kůň v Paříži? Nechci mít velké oči, brání se | iSport.cz

Renomé stále ještě devatenáctileté slečny, která je momentálně na životní 38. příčce pořadí WTA, roste. Při pařížské generálce v Římě udolala na cestě mezi elitní osmičku i nejlepší antukářku planety Simonu Halepovou, pyšní se odznaky čtvrtfinalistky z grandslamově monstrózních akcí v Indian Wells i Miami.

„Ano, teď jsem hrála na větších turnajích dobře. Ale na opravdovém grandslamu jsem zahrála jenom loni na US Open,“ připomíná newyorský průlom do osmifinále. „Nechci si připouštět, že už bych tady měla něco trefit. Spíš chci mít hlavně radost z tenisu,“ stáhne se do ulity, jak uslyší slova o černém koni Roland Garros. „Fakt nechci mít velký oči a prohlašovat to bůhvíco. Překvapení je tolik, holky od dvacítky do sedmdesátky jsou úplně vyrovnané,“ vysvětluje s pokorou.

Nepotřebuje extra tlak zvenku, sama si na sebe nakládá. Při pařížském debutu proti Číňance Wang Ja-fan se jí role favoritky dostávala pod kůži. Ale nervozitu ustála dobře, aktuálně 56. hráčku žebříčku přemohla 6:4, 6:3.

Roland Garros je jejím milníkovým turnajem. Před dvěma lety tu zapsala první grandslamovou výhru dospělé kariéry, v juniorkách u Seiny vyhrála čtyřhru a v singlu byla v semifinále. „Mám to tu ráda, i když tady letos teda vůbec nic nemůžu najít,“ naráží se smíchem na fakt, že celý areál prošel dramatickou přestavbou, po které nezůstal skoro kámen na kameni.

Do Paříže za ní dorazili strýc a dědeček, který dostal Roland Garros jako dárek k narozeninám. Ač jim nemůže být příkladnou průvodkyní, snad vydrží na turnaji co nejdéle a zorientuje se. Další překážka? Ve středu zápas s osmnáctiletou Rusku Anstasií Potapovovou, překvapivou přemožitelkou nasazené pětky Angelique Kerberové.