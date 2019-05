French Open ONLINE: Bouzková končí, Muchová porazila Kontaveitovou | iSport.cz

Letošní finalistka pražského turnaje WTA Muchová v úvodní sadě přišla třikrát o servis, potom ale naopak dokázala využívat šance, které jí chybující světová sedmnáctka a loňská pařížská osmifinalistka nabídla. Po třech brejcích v druhém i třetím setu Kontaveitovou za rovné dvě hodiny vyřadila a v druhém kole se utká s Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou.

Dvaadvacetiletá fedcupová reprezentantka Muchová hraje v Paříži na třetím grandslamovém turnaji v životě. Loni na US Open olomoucká rodačka nečekaně prošla až do třetího kola. V New Yorku tehdy šokovala výhrou nad někdejší světovou jedničkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

Do druhého kola pařížské dvouhry postoupila 73. hráčka žebříčku Muchová jako třetí česká tenistka po Markétě Vondroušové a světové dvojce Karolíně Plíškové. Doplnit je dnes ještě může Kateřina Siniaková.

Dvacetiletá Bouzková, která se do hlavní soutěže dostala navzdory porážce v závěrečném kole kvalifikace, bojovala srdnatě. V pondělí Kanaďance, která od března nehrála kvůli bolavému ramenu, sebrala za hodinu a čtvrt první set. Vyhrála ho 7:5 mimo jiné díky tomu, že odvrátila devět z deseti brejkbolů.

Vyrovnaná bitva pokračovala i ve druhé sadě. Devětkrát za sebou si hráčky prohrály servis, než dokázala podání udržet Andreescuová a získala sadu v poměru 6:4. Pak byl zápas po více než dvou hodinách hry kvůli tmě přerušen a dohrávalo se dnes.

Obě tenistky začaly rozhodující set v podobném duchu, v jakém v pondělí skončily, na úvod rozhodující sady si vyměnily brejky. Pak si Bouzková po sérii šesti ztracených servisů dokázala dvakrát za sebou podání udržet, ale následně ho opět dvakrát ztratila a prohrála 4:6. Stejně jako loni na US Open, kde prožila grandslamovou premiéru, tak vypadla v prvním kole.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Del Potro (8-Arg.) - Jarry (Chile) 3:6, 6:2, 6:1, 6:4,

Fognini (9-It.) - Seppi (It.) 6:3, 6:0, 3:6, 6:3,

Edmund (28-Brit.) - Chardy (Fr.) 7:6 (7:1), 5:7, 6:4, 4:6, 7:5,

Fritz (USA) - Tomic (Austr.) 6:1, 6:4, 6:1,

Benchetrit (Fr.) - Norrie (Brit.) 6:3, 6:0, 6:2,

M. Ymer (Švéd.) - Rola (Slovin.) 6:0, 6:3, 7:6 (7:5),

Delbonis (Arg.) - García-López (Šp.) 6:1, 3:6, 6:3, 6:2,

Bautista (18-Šp.) - Johnson (USA) 6:3, 6:4, 6:2,

Lajovič (30-Srb.) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:4, 6:4,

Nišioka (Jap.) - McDonald (USA) 6:7 (7:9), 6:0, 4:6, 6:2, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Middelkoop, Pütz (Niz./Něm.) - Jebavý, Molteni (ČR/Arg.) 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Andreescuová (22-Kan.) - Bouzková (ČR) 5:7, 6:4, 6:4,

Kasatkinová (21-Rus.) - Paoliniová (It.) 6:2, 6:3,

Beguová (Rum.) - Ču Lin (Čína) 6:1, 6:1,

Puigová (Portor.) - Flipkensová (Belg.) 6:1, 7:5,

Muchová (ČR) - Kontaveitová (17-Est.) 3:6, 6:2, 6:2,

Garciaová (24-Fr.) - Barthelová (Něm.) 6:2, 6:4,

Anisimovová (USA) - Tanová (Fr.) 6:3, 6:1.