Plíšková po konci: Centr byl pomalý, ale já nechci hrát na malých kurtech | iSport.cz

Byl pomalý kurt největší problém?

„Problémů tam bylo dneska víc, a tohle byl jeden z nich. Ona hrála dobře, chytře, čekala na moje chyby a já jich udělala spoustu (28 nevynucených chyb). Na dvakrát 6:3 to asi úplně nebylo, měla jsem ve spoustě gamů šanci, ale tak to prostě je. Určitě jsem mohla hrát líp, ale přišlo mi to celkově těžké. Jak kurt, tak balóny, tak výborná soupeřka. Bojovala jsem s její hrou i sama se sebou. Zdálo se mi, že můj styl na ní moc nefunguje. Kredit pro ni. Ale se sebou spokojená nejsem.“

Je ironií, že kvůli vašemu vysokému žebříčku hrajete na největších kurtech, které jsou v Paříži nejpomalejší?

„Ani ne. Já nechci hrát na malých kurtech jen proto, že mi to tam vyhovuje. To bych byla hloupá…“

Je psychicky ubíjející hrát se sokyní, proti které co nezabijete, to nemáte?

„S tím jsem počítala. Když jsme spolu hrály letos v Miami na betonu, tak to bylo úplně jiné. Mně psal servis a její zbraně tolik nefungovaly. Tady se to otočilo. Dneska jsem neměla ani moc bodů ze servisu, pak už jsem dělala zbytečné chyby, něco jsem uspěchala. Nějak jsem dneska neměla trpělivost hrát to desetkrát přes síť. Ona si na ty míče čekala. Chytře. Je vidět, že si na antuce věří.“

Martičová vyhrála Istanbul, připsala si na antuce semifinále v Charlestonu a čtvrtfinále v Římě. Byl to dost těžký los, co?

„To jo, podle mě jedna z nejnepříjemnějších hráček na třetí kolo, antukovou hru má výbornou. Věděla jsem, že to dnes bude velká zkouška. Ne že by se nedala porazit, ale na antuce s ní tenis fakt bolí. Myslím, že může dojít daleko, není moc holek, které mají takovou hru. Výborně servíruje, umí čop i kraťas, dobře se hýbe.“

Jak byste zhodnotila celou letošní antukovou sezonu?

„Byla lepší než loni. Titul v Římě byl nečekaný, nechci to celé shazovat po téhle porážce, i když právě teď je těžké hodnotit antuku pozitivně. Ale nějaký pokrok jsem udělala, oproti loňsku jsem se tu necítila špatně. Dneska byla soupeřka prostě lepší. I tak mám pocit, že můj tenis jde pořád nahoru. Uvidíme, co tráva.“