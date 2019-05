Nadšená Vondroušová: Dostávám se mezi dobré holky, práce se vyplácí | iSport.cz

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Na pěti posledních turnajích se prodrala minimálně do čtvrtfinále a stejný kurz drží i na Roland Garros. Devatenáctiletá Markéta Vondroušová si v Paříži vyrovnala grandslamové maximum dosažené loni v New Yorku, když ve 3. kole přemohla nasazenou španělskou veteránku Carlu Suárezovou 6:4, 6:4. Díky téhle výhře by se mohla poprvé v kariéře posunout do top 30 žebříčku. Především však není ani v osmifinálovém mači proti turnajové dvanáctce Anastasiji Sevastovové bez šance.