Markéta Vondroušová, co o ní (ne)víte: schovaná tetování, idoly a oblíbené knihy | iSport.cz

Markéta Vondroušová září na letošním French Open. Co o ní ale možná nevíte? • FOTO: Koláž: iSport.cz

Ano, je to realita! Tenistka Markéta Vondroušová prožívá snové French Open. Devatenáctiletá kometa ze Sokolova vykřičela do světa svůj talent a senzačně postoupila v druhém grandslamu sezony do finále. Co možná o nové české sportovní hvězdě nevíte?