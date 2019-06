Úžasný den Vondroušové! Po velké bitvě postoupila v Paříži do semifinále | iSport.cz

Vondroušová znovu posunula své grandslamové maximum, kterým bylo dosud loňské osmifinále US Open. V Paříži ještě neztratila ani set. Ve čtvrtečním semifinále se utká s Britkou Johannou Kontaovou.

První set dvou debutantek v grandslamovém čtvrtfinále byl jako na houpačce. Nejprve vedla Vondroušová s brejkem 3:2, pak prohrávala 3:5. Vyrovnala na 5:5, ale za stavu 5:6 a 0:40 čelila při svém podání třem setbolům soupeřky. Koncovku však náctiletá slečna zvládla jako zkušená matadorka. Kraťasem, vítězným úderem a esem setboly odvrátila. A dalším kraťasem a vítězným úderem si vynutila zkrácenou hru. V ní povolila soupeřce jen bod a vyhrála na letošním Roland Garros devátou sadu za sebou.

V podobném stylu pokračovala i v úvodu druhé sady. Na jejím začátku vyhrála dvanáct ze čtrnácti výměn a odskočila na 3:0. Ve čtvrtém gamu pak upadla při dobíhání kraťasu, ale vyvázla bez vážnější újmy. Kouzlo však na chvíli pominulo, Martičová jí prorazila servis a vrátila se do hry. Vondroušová znovu odskočila, ale ani náskok 5:2 neudržela.

První mečbol měla už v osmém gamu při podání soupeřky, kdy ale Martičová zahrála dobře. Další šanci na ukončení zápasu si Vondroušová vypracovala za stavu 5:3 při svém podání, ale udělala dvojchybu a pak servis ztratila. Osmadvacetiletá Chorvatka, která měla před dneškem nejvíce letošních antukových výher na okruhu, srovnala na 5:5.

Ve dvanáctém gamu si Vondroušová vypracovala další šance. O první ji ještě Martičová skvělým podáním a vítězným forhendem připravila. Pak ale zkazila smeč, přišel čtvrtý mečbol a po dlouhé výměně doplachtil lob Martičové až za základní čáru. Vondroušová se svalila na kolena a mohla slavit postup.

Její další soupeřkou bude Kontaová, s níž krátce před Roland Garros prohrála ve třech setech čtvrtfinále v Římě. To ale byla unavená ze dvou třísetových zápasů, které odehrála den před tím. Teď bude mít den volna.

Paříž čeká bitva legendárních šampionů

Jedenáctinásobný šampion Rafael Nadal a navrátilec na pařížskou antuku Roger Federer se utkají v semifinále tenisového Roland Garros. Nadal ve čtvrtfinále porazil bez problémů dvakrát 6:1 a 6:3 Japonce Keie Nišikoriho. Federer poprvé na turnaji ztratil set, ale krajana Stana Wawrinku ve vyrovnaném duelu udolal 7:6, 4:6, 7:6 a 6:4.

První semifinalistkou ženské dvouhry se stala Britka Johanna Kontaová, která za hodinu a čtvrt porazila loňskou finalistku Sloane Stephensovou z USA. O finále se turnajová šestadvacítka utká s Markétou Vondroušovou.

Nadal postoupil do semifinále Roland Garros už podvanácté, celkově ve zdejším areálu vyhrál už 91. zápas. Sedmý nasazený Nišikori dnes proti němu neměl šanci. Nadal jen jednou ztratil servis a naopak sám proměnil sedm z jedenácti brejkbolů. Nezastavila ho ani dešťová přeháňka, která na více než hodinu přerušila zápas za stavu 4:2 pro Španěla ve třetím setu.

"Pro mne je hlavní, že jsem v semifinále. A velmi pozitivní je i to, jak tady hraju. Samozřejmě to, že se utkám s Rogerem, je něco extra. Sdíleli jsme spolu nejlepší chvíle kariéry. Těším se a zkusím se co nejlépe připravit," řekl Nadal.

Federer vrátil Wawrinkovi čtvrtfinálovou porážku z roku 2015, kdy na Roland Garros startoval naposledy a Wawrinka tehdy došel až k titulu. Na Wawrinkovi nebyla znát únava z více než pětihodinového osmifinálového dramatu s Řekem Stefanem Tsitsipasem.

První a třetí set rozhodoval tie-break, což byla v předchozích zápasech proti Bulharovi Grigoru Dimitrovovi a Tsitsipasovi Wawrinkova oblíbená disciplína. Vyhrál čtyři zkrácené hry za sebou, ale dnes neuspěl ani jednou. Alespoň mezi tím díky jedinému brejku získal druhý set.

Rozhodující okamžik čtvrté sady přišel po dešťové pauze, kdy Federer v deváté hře sebral Wawrinkovi servis. Při vlastním podání pak čelil brejkbolu a na druhý mečbol udělal dvojchybu, ale nakonec volejem ukončil zápas, který trval více než tři a půl hodiny.

"Jsem rád, že jsem zpátky na Roland Garros. Když už jsem se vrátil na antuku, možná to bylo kvůli tomu, abych si zase zahrál s Rafou. A teď je to tady," řekl Federer, který v Paříži s Nadalem prohrál všech pět vzájemných zápasů včetně čtyř finálových. Na antuce porazil Španěla z 15 duelů jen dvakrát.

Kontaová zdolala Stephensovou

Osmadvacetiletá Kontaová uhrála od stavu 1:1 v prvním setu sedm her v řadě. Podání nasazené sedmičky Stephensové prolomila celkem třikrát, zatímco sama při svém servisu ani jednou nezaváhala. Vítězku US Open 2017 Britka za celý zápas pustila k jedinému brejkbolu, a to hned v úvodní hře.

Postupem mezi poslední čtyři vyrovnala Kontaová své grandslamové maximum. Semifinále si zahrála na předloňském Australian Open a loni ve Wimbledonu, ale pokaždé vypadla. V Paříži až do letoška nikdy nepřešla přes první kolo.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadal (2-Šp.) - Nišikori (7-Jap.) 6:1, 6:1, 6:3,

Federer (3-Švýc.) - Wawrinka (24-Švýc.) 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kontaová (26-Brit.) - Stephensová (7-USA) 6:1, 6:4,

Vondroušová (ČR) - Martičová (31-Chorv.) 7:6 (7:1), 7:5.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Stosurová, Čang Šuaj (5-Austr./Čína) 3:6, 6:1, 7:6 (7:3),

Čeng Saj-saj, Tuan Jing-jing (Čína) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína) 6:2, 5:7, 7:5,

Flipkensová, Larssonová (15-Belg./Švéd.) - Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Forejtek (2-ČR) - Pucinelli de Almeida (Braz.) 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Álves, Grant (Braz./USA) - Forejtek, Svrčina (ČR) 6:3, 6:4.