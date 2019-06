Vondroušová: Vyhrát Paříž? Může stát cokoliv. Nervozitou mi ztuhla ruka | iSport.cz

Věříte tomu?

„Nevím. (smích) Teďka už to může být asi jakkoliv. Zůstaneme čtyři, které jsou nejlepší z turnaje. Tak se uvidím, jak to která zvládne.“

Současná situace trochu připomíná první wimbledonské tažení Petry Kvitové.

„Nebo Ostapenková, ta tady předloni taky vyhrála. Mně přijde, že už je to i o štěstí, komu tam co spadne a komu nespadne. Je těžký říkat, že to vyhraju. Je to furt grandslam semifinále. Hlavně si to chci užívat, protože se to nestává každý den.“

Už několik měsíců hrajete tak, že to k takovému průlomu směřovalo. Jste i tak zaskočená?

„Jsem. Tady je každý zápas strašně těžký, výkony musí být konstantní. Musím hrát každý zápas top level, abych vyhrávala. Samotnou mě překvapilo, že takhle dokážu hrát několik zápasů po sobě.“

Pojďme ke čtvrtfinále. Obranný lob z rakety Martičové při vašem mečbolu vám letí nad hlavou. Jak moc jste ho tlačila mimo čáry kurtu?

„Já už byla hlavně překvapená, že na ten úder dosáhla a zvládla z něj tohle zahrát. Když míček spadl do autu, ulevilo se mi nejvíc na světě.“

Byl to už váš čtvrtý mečbol zápasu. Pochodovaly vám nervy?

„Hlavně mi pořád podávala do forhendu a pak z toho zahrála dobré věci. Modlila jsem se, ať už to konečně zkazí. Ona ale v krizových momentech hrála hodně dobře a hlavně odvážně. Bylo to těžký.“

Vy jste navíc při druhém mečbolu dala dvojchybu.

„Ono se nestává každý den, abyste měli balón na semifinále grandslamu. Byla jsem trochu nervózní, ztuhla mi ruka. Ale už tady tu zkušenost budu mít, takže příště snad budu klidnější.“

Jak velké štěstí prožíváte?

„Ohromný. Jsem poprvé v semifinále, ještě k tomu jsem poprvé v životě porazila jí. Všechno se to sešlo pěkně dohromady.“

Co čekat od semifinále s Kontaovou?

„Já jsem ji viděla dneska hrát s tou Stephens a bylo to docela maso. Tam jí urážela každý míč, který jí přišel pod ruku. Takže na to musím být připravená, že se tohle může taky stát. Zkusím jí to mixovat a uvidíme.“