Štvanický boss Šavrda o Vondroušové: Přál bych si finále proti Halepové | iSport.cz

Vladislav Šavrda má dodnes před očima chvíli, kdy na Štvanici viděl Markétu Vondroušovou poprvé hrát tenis. „Přijela ze Sokolova hrát turnaj baby tenisu pro osmi a devítileté. Hrála klukovský tenis, bylo evidentně vidět, že je sportovně nadaná,“ vzpomíná Šavrda. „Na víkendy dojížděla s dědou, pak jsme jí tady dali spaní. Dlouho dojížděla autobusem, pak se do Prahy přestěhovala. Cením si, že zůstala u lidí, kteří jí od začátku pomáhali.“

Co říkáte na její fantastickou cestu do semifinále Roland Garros?

„Že bude semifinále a nevíme, jak dál, to jsme určitě nečekali. To je bonus. Věděli jsme, že má výbornou sezonu, ale semifinále je fantastická věc. Byl jsem překvapený, když jsem si před turnajem četl články, kde bylo napsáno, že francouzští tenisoví specialisté ji považují za černého koně. Říkal jsem si: Je to hezký, ale nadnesený… Ukazuje se, že to není nadnesené.“

V čem je Vondroušové pařížské kouzlo?

„Její největší síla je, že vidí kurt, vidí soupeře, vidí, kdy její styl hry na soupeřku platí a stačí, a kdy je to naopak málo a musí přidat. Mnohým lidem se to zdá trochu stereotypní, ale její hra funguje. To je nejzásadnější moment. Slyšel jsem od kritiků, že by měla hrát jiný druh úderů, ale ona hraje, co funguje. Viděl jsem zápasy proti Halepové, kdy byla schopná přidat na aktivitě, nebýt obranářka, ale být tou, co tvoří hru. To je obrovské umění, to má v sobě. Kromě toho, že na ženskou fantasticky běhá.“

Pamatujete si, kde se vzaly její slavné kraťasy?

„Co si pamatuju její zápasy na profesionálním okruhu, kde začala vítězstvím v Bielu (v dubnu 2017 – pozn. red.), tak byla nebezpečná hráčka. Kraťasy už v té době používala. Když byla na okruhu nováček, tak to o ní soupeřky nevěděly. Teď už to vědí, mohou na to být připravené, ale pořád to funguje. Nejenom, že to musí soupeřky doběhnout, ale pak si nevědí rady, jak míč zahrát. Markéta hraje následující míč kvalitně, to je změna rytmu a funguje to. Je to dobrá varianta.“

Jak vám bylo v kritických momentech čtvrtfinálového zápasu s Martičovou?

„Nejcennější v zápase nebylo ani to, když v prvním setu odvrátila za stavu 0:40 tři setboly a pak vyhrávala sady míčů za sebou až do stavu 3:0 ve druhém setu. Nejcennější bylo, když promarnila mečboly dvojchybou, dokázala se z toho vymanit a zápas vyhrát. Musím se přiznat, že za stavu 5:5 a 0:30 proti ní jsem si vážně myslel, že může být zápas ztracený. Martič vypadala hodně dobře, hrála výborně, hodně riskovala, padalo jí to všechno. Pro Markétu je strašně cenné, že se nedala vyvést z míry, hrála dál a dokázala to. To je obrovská devíza.“

Nepřijde vám skvělé, jak Markéta ve svém věku roste každým kolem, přičemž jí pokaždé čeká dosud životní zápas?

„My, kteří ji známe ze Štvanice roky, víme, že to je príma holka, která je skromná, ničím nevyčuhuje z řady. Sedí tam s holkami, které jsou o dvě, tři třídy slabší. Je pro ně vzorem. Tenhle průlom ji dostane na dvacáté místo na světě. V žebříčku WTA race je devátá, už je prakticky v Masters. V téhle chvíli je kolem ní daleko větší mediální pozornost. Vyjadřují se k ní hvězdy světového tensiu, Martina Navrátilová, Wilander. Strašně záleží, jak se s tím vyrovná,“

Co očekáváte?

„Je fajn holka, pochází z normálních poměrů, není to, s prominutím, zpovykaná kravka. Myslím, že se s tím vyrovná. Lehké to není, viděli jsme to u Bouchard a dalších hráček, z kterých rychle dělaly hvězdy a nedokázaly to potvrdit.“

Vidíte v Markétě stále něco z toho, co měla jako malá holčička?

„My, kteří ji pozorujeme, a já viděl letos skoro všechny její zápasy, vidíme, že vyspívá. Nejenom jako ženská, tenisově, ale i psychicky. Na kurtě mně v začátku přišla nepříliš profesionální, třeba při střídání stran. Dnes vidím, že používá prostředky, aby byla na kurtě fit, dává si třeba led kolem krku. Zprofesionalizovala se i z hlediska stravy. Mají na to vliv trenéři, včetně kondičního. Celý ten konglomerát způsobuje to, čeho je schopná.“

Co čekáte od semifinále s Britkou Kontaovou?

„Viděl jsem, že po zápase Stephens – Konta (Vondroušové trenér) Honza Hernych říkal, že Konta byla hodně dobrá. Je to tenis na tenis. Věřím, že kdyby Markéta viděla, že pasivita nestačí, bude schopná přidat.“

Vondroušová s Kontaovou nedávno prohrála v Římě, kde ale měla za sebou dva zápasy v jeden den…

„Předešlý zápas byla hodně na dně, měla toho v sobě strašně moc. Paříž proběhla víceméně hladce, ve fyzickém stavu je výhoda. Je to o tom, jakým způsobem na sebe budou hledat recept. Hrály spolu dvakrát, mají to jedna jedna. Vloni v Indian Wells ji Markéta porazila…“

Věříte, že může Vondroušová celý turnaj vyhrát?

„Samozřejmě záleží na finálové soupeřce. Halep je fantastická, zkušená, je to vysoká favoritka turnaje. Celoživotní bilance je ale dva nula pro Markétu. Ona o tom taky ví. Docela bych si přál tohle finále vidět…“