Fanoušci ve finále French Open věří Vondroušové, experti favorizují soupeřku | iSport.cz

Bude mít česká tenisová pohádka na granslamovém French Open šťastný konec. Už postup do finále Markéty Vondroušové je pochopitelně obrovským úspěchem, ale kdyby přišla vítězná tečka, to by byla hotová senzace. „Více než třetina fanoušků si myslí, že jízda Markéty Vondroušové ještě neskončila,“ potvrzuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance. Na vítězství české tenistky lze přitom sázet v kurzu 2,40:1.