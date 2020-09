Trapas, obhajoba trvala 63 minut. Jen na jednu bránu, hlesla Vondroušová

Na malém dvorci číslo 7, kam pořadatelé celkem neuctivě odveleli vicemistryni turnaje, nepředvedla mnoho. A může být ráda, že díky dvouletému žebříčku odepíše 1300 pařížských bodů až příští rok v červnu, jinak by aktuální světová devatenáctka vypadla z top 50 pořadí WTA Tour.

Po loňské pohádce si jednadvacetiletá rodačka ze Sokolova letos v Paříži zahrála v hororu. Co naplat, že se v generálce v Římě prezentovala maršem do semifinále a zdálo se, že konečně chytila formu. Těžká antuka a velmi zdatná protivnice Šwiateková jí připravily krušné chvíle. Za pouhých 63 minut byl trapasu konec, opatrný tenis Vondroušové (7 winnerů/15 nevynucených chyb) narazil na dravé polské mládí (23 winnerů/19 nevynucených chyb).

„Většinu toho pozabíjela, vůbec mi nedala prostor, abych se do zápasu dostala. Možná jsem mohla hrát někdy více agresivně, protože to bylo takové na jednu bránu. Jenže Iga hrála hrozně dobře a já se pořád bránila. Sedlo jí to, já se neměla čeho chytit,“ litovala Vondroušová. „Ona je prostě dobrá hráčka, teď hrála extrémně dobře, byla lepší. Nedá se nic dělat,“ uznala zkroušená česká tenistka.

Nechtěla se vymlouvat, přesto podotkla, že těžká antuka a citelná zima představovaly problém. „Podmínky nebyly ideální, méně to létá, to se na zápase podepsalo. Ale soupeřka hrála prostě velmi dobře. Nevím ani, co bych udělala v tom zápase lépe,“ kroutila hlavou Vondroušová. „Ale vztah k Paříži se nemění, uvidíme příští rok.“