Grandslam drkotajících zubů: Na kurtu praskaly výplety, Kvitová shodila

Šampion US Open Dominic Thiem nejprve ve třech setech srazil Marina Čiliče, a pak dostal otázku: jak velká byla zima? „No já jsem z Rakouska, takže takové počasí miluju,“ usmál se tenisový reprezentant lyžařského národa.

Vrcholky Alp už jsou pocukrované a nikdo by se možná nedivil, kdyby brzy začalo sněžit i u Seiny. Na příjemné jarní počasí zapomeňte, Roland Garros 2020 je zatím grandslamem drkotajících zubů. A podle předpovědi to tak nejméně první týden zůstane, občasný déšť a teploty lehce nad 10 stupňů vydrží.

Děly se to v Paříži věci. Katarině Zavacké praskl výplet na třech raketách, čtvrtou už neměla. Tak jí trenér musel podat z tribuny nářadí od jiné značky a slzící Ukrajinka dostala ve třetím setu od favoritky Kiki Bertensové kanára.

Finalistka US Open Victoria Azarenková se zase v neděli uprostřed zápasu sebrala a odkráčela z kurtu, než aby pod deštníkem mrzla a čekala, až zeslábne déšť







Finalistka US Open Victoria Azarenková se zase v neděli uprostřed zápasu sebrala a odkráčela z kurtu, než aby pod deštníkem mrzla a čekala, až zeslábne déšť. Supervizorka turnaje ji slušně poprosila, zda by chvíli nepočkala, jelikož odchod do šatny znamená vždy velkou prodlevu. „Nemíním tady sedět. Je osm stupňů a já žiju na Floridě, jsem zvyklá na teplo,“ odsekla. Pak se otočila na černohorskou soupeřku Danku Koviničovou a optala se, zda ona hodlá vydržet. Když dostala zápornou reakci, obě se zvedly a odkráčely. „Proč bychom tady taky měly sedět v zimě jak nějaké kachny?“ vypálila Běloruska štiplavou poznámku.

Na nervy hrají mnohým i nové míče. Místo babolatů se buší do wilsonů. „Jsou hrozně těžké, neletí,“ vypozorovala Kateřina Siniaková. „Na vlhké antuce se rozchlupatí a pak jsou ještě pomalejší,“ všimla si Petra Kvitová. „Nedal bych je ani psovi na kousání,“ láteřil Brit Daniel Evans.

Někteří na „netenisové“ podmínkami žehrají, druzí jsou, zvlášť když zvítězí, smířlivější. Tak jako Kvitová. „Zima je nepříjemná. Na nohy, na ruce, do toho se potíte, což je zvláštní. Ale je to tak, asi nemůžeme čekat v říjnu lepší počasí,“ pokrčila rameny nasazená sedmička, která si díky svému renomé vysloužila od pořadatelů v pondělí zápas na zastřešeném centrkurtu Philippa Chatriera. A drama nepřipustila. Domácí Ocean Dodinovou přemohla 6:3, 7:5. I díky tomu, že obvyklou tuhost výpletu snížila o jeden kilogram, aby v zimě míče víc svištěly.

„Nelítalo mi to do autů, takže se toho budu držet, pokud se počasí nezmění,“ plánovala osmifinalistka nedávného US Open.

Jak také přežít nástrahy francouzského grandslamu, popsala Barbora Strýcová. „Musíte si nastavit hlavu: můžete si stěžovat ohledně hodně věcí. Větru, zimy, lidí, co tu nejsou. Jenže vy naopak musíte být silní a na kurtu na to nemyslet. Protože jinak vás to může rychle dostat.“