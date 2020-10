Super obrat Krejčíkové, Siniaková padla. Korda v Paříži vyzve Nadala

Kateřina Siniaková se dostala do třetího kola Roland Garros • ČTK / Alfredo Falcone / LaPresse via AP

Dvojnásobná deblová grandslamová šampionka Krejčíková sice ztratila po hodině první set, ale trpělivou hrou dokázala zápas otočit. Třetí set rozhodla brejkem hned v první hře a zápas ukončila po dvou hodinách a 38 minutách.

"Byl to velmi těžký zápas. Podmínky byly zase náročné, ale užívala jsem si, že hraju poprvé třetí kolo na grandslamu ve dvouhře a bojovala o každý míč. Nakonec jsem měla štěstí, vyhrála jsem a jsem nadšená," řekla Krejčíková novinářům.

Krejčíková (114. WTA) má šanci dostat se i do čtvrtfinále, jelikož její další soupeřkou bude Nadia Podoroská z Argentiny, 131. hráčka světa.

Utkání Siniakové bylo přesunuto na centrkurt a mělo jasný průběh. Siniaková sice začala brejkem podání favoritky, ale víckrát už soupeřku o servis nepřipravila. Sama přišla o podání šestkrát, udělala 26 chyb a odešla poražena za 58 minut.

Vítěz US Open Dominic Thiem neztratil ani ve třetím utkání set. Rakouský tenista měl s Norem Casperem Ruudem problém jen v úvodu utkání a po výhře 6:4, 6:3, 6:1 postoupil do osmifinále. Bezchybnou bilanci dál drží i nejvýše nasazená Rumunka Simona Halepová, která ve 3. kole deklasovala Američanku Amandu Anisimovovou 6:0, 6:1.

Jednoduše zvládl třetí kolo také obhájce titulu Rafael Nadal a jeho dalším soupeřem bude americký mladík s českými kořeny Sebastian Korda.

Šampionka Roland Garros z roku 2018 Halepová dokonale oplatila devatenáctileté Anisimovové loňskou čtvrtfinálovou porážku. Na kurtu se zdržela jen 54 minut a prodloužila svou rekordní vítěznou sérii na 17 zápasů.

Její příští soupeřkou bude další devatenáctiletá hráčka Iga Šwiateková z Polska. Přemožitelka Markéty Vondroušové z prvního kola ukončila nadějné vystoupení někdejší wimbledonské finalistky Eugenie Bouchardové, do osmifinále postoupila také třetí nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Květa Peschkeová s Demi Schuursovou z Nizozemska se staly prvními osmifinalistkami čtyřhry. Turnajové šestky porazily ve 2. kole americko-australskou dvojici Alison Riskeová, Ajla Tomljanovicová 6:4 a 6:3.

Korda vyzve Nadala

Sebastian Korda napodobuje na Roland Garros svého otce. Stejně jako někdejší druhý hráč světa Petr Korda vyhrál v Paříži první zápas v hlavní soutěži na grandslamu a nyní už je v osmifinále. V tom si zahraje s antukovým králem Rafaelem Nadalem ze Španělska.

„Hodně jsem si přál, aby postoupil (Nadal). Je mým velkým idolem. Je jedním z důvodů, proč hraju tenis. Je úžasný bojovník,“ řekl Korda novinářům.

V dnešním třetím kole Korda přešel ve třech setech přes Španěla Pedra Martíneze, v čemž mu nezabránila ani dlouhá dešťová pauza. Korda, nyní 213. hráč dvouhry ATP, se stal prvním kvalifikantem ve 4. kole v Paříži po devíti letech.

Do hlavní soutěže se dvacetiletý Korda probojoval z kvalifikace. V 1. kole si poradil s italským veteránem Andreasem Seppim a ve druhém s bývalou světovou osmičku Johnem Isnerem z USA. „Jsem v sedmém nebi,“ zářil pak Korda.

V hlavní soutěži na grandslamu je teprve podruhé. Premiéru si odbyl díky divoké kartě nedávno na US Open, kde prohrál s Kanaďanem Denisem Shapovalovem. „To mi pomohlo. Zápasy s nejlepšími dodávají sebevědomí,“ řekl Korda v Paříži.

Prosadit se na tenisové nebe pomáhá mladému Kordovi nejen americká asociace, ale i české zkušenosti. Jako jeho otce ho kondičně připravuje Marek Všetíček, a to od prosince. Rady dostává i od Radka Štěpánka, kterému říká brácho.

Korda postupem do třetího kola vyhrál nad realizačním týmem sázku. Všetíček, Štěpánek i tenisový kouč musejí přeplavat v Praze Vltavu. „Vsadili jsme se při večeři v Praze. Bude to zajímavé, už se nemůžu dočkat,“ smál se Korda.

Korda junior má tenisové geny v krvi. Jeho otec Petr Korda vyhrál Australian Open v roce 1998 a na Roland Garros si zahrál o šest let dříve finále. Výbornou tenistkou byla i jeho matka Regina, rozená Rajchrtová (26. WTA). „Oba moji rodiče jsou skvělí a mají obrovskou radost. Jsem jim vděčný,“ řekl Sebastian.

Prozradil i svůj tenisový sen. Chce vyhrát dva grandslamové turnaje. „O to mi jde, abych měl o jeden víc než táta. To je životní cíl,“ řekl Korda junior.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Thiem (3-Rak.) - Ruud (28-Nor.) 6:4, 6:3, 6:1,

Korda (USA) - Martínez (Šp.) 6:4, 6:3, 6:1,

Nadal (2-Šp.) - Travaglia (It.) 6:1, 6:4, 6:0,

Gaston (Fr.) - Wawrinka (16-Švýc.) 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0,

Sonego (It.) - Fritz (27-USA) 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (19:17),

Sinner (It.) - Coria (Arg.) 6:3, 7:5, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Svitolinová (3-Ukr.) - Alexandrovová (27-Rus.) 6:4, 7:5,

Šwiateková (Pol.) - Bouchardová (Kan.) 6:3, 6:2,

Halepová (1-Rum.) - Anisimovová (25-USA) 6:0, 6:1,

Garciaová (Fr.) - Mertensová (16-Belg.) 1:6, 6:4, 7:5,

Podoroská (Arg.) - Schmiedlová (SR) 6:3, 6:2,

Krejčíková (ČR) - Pironkovová (Bulh.) 5:7, 6:4, 6:3,

Bertensová (5-Niz.) - Siniaková (ČR) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Peschkeová, Schuursová (6-ČR/Niz.) - Riskeová, Tomljanovicová (USA/Austr.) 6:4, 6:3,

Kristýna Plíšková, Kužmová (13-ČR/SR) - Alexandrovová, Kalašnikovová (Rus./Gruz.) 6:1, 6:4.