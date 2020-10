Síla PK! Tunelové vidění. Kvitová září, může dokráčet pro grandslam?

Když bude takhle pokračovat, věřím, že celý turnaj vyhraje. Tak pravila Čang Šuaj, usměvavá Číňanka a čtvrtá pařížská oběť Petry Kvitové. Jsou dobrými kamarádkami, touhle poklonou si ale u české hvězdy příliš nešplhla. Ta tuze nerada předbíhá, ač se ve vybombardovaném pavouku její jméno nabízí za jednu z největších favoritek. I tenis předvádí Kvitová víc než solidní, do čtvrtfinále Roland Garros prošla poprvé po osmi letech a to bez ztráty setu.

Halepová? Už je doma. Garbině Muguruzaová? Jakbysmet. Serena Williamsová? Zraněná. Obhájkyně Ashleigh Bartyová? Ani do Paříže nepřijela. Vývoj v ženském pavouku Roland Garros opět připomíná divokou jízdu na tobogánu, z níž v sobotu vypadne netušená vítězka.

Může jí být Petra Kvitová? „To je tak daleko, ani na to nechci myslet. Vidím před sebou jen na další zápas, nic víc,„ bránila se třicetiletá Češka.

Tenisté se dělí na dva tábory. Ty, kteří jako matematici analyzují pavouk již po vylosování a spřádají plány. Druzí se nechají unášet tokem dějin a kolikrát ani po zápase netuší, kdo je čeká v dalším duelu. To je i případ Kvitové, jejíž snad jedinou pověrčivostí je, že se nikdy nedívá dál než na další kolo.

ČTVRTFINÁLE KVITOVÉ NA GRANDSLAMECH Australian Open 4x

Roland Garros 2x

Wimbledon 5x

US Open 2x

„Vždycky jsem to tak měla, i když jsem jezdila na turnaje s rodiči. Prostě jsem to tam šla odpálit, odpinkat a pak se dozvěděla, s kým hraju příště. Nějak mi to zůstalo a myslím, že to je tak dobře. Párkrát jsem dostala ponaučení, že není dobré dívat se moc dopředu. Hrála jsem zápas a už přemýšlela o soupeřce, která mě čeká příští kolo nebo ještě to další, což nejde. Od té doby to dělám takhle,“ vyprávěla Kvitová.

Zcela jistě periferně sleduje, že v pavouku už zbyla coby jediná vícenásobná šampionka grandslamu a že řada největších soupeřek už povypadala. Jak však říkává její kouč Jiří Vaněk. Pro Kvitovou je snad lepší hrát se Serenou W., než proti holce kolem padesátky. Takže nechat se svádět lákavou představou, jak v sobotu pozvedá pohár Suzanne Lenglenové, mohou jen fanoušci. „Pořád je tady spousta skvělých hráček a k titulu chybí ještě tři výhry,“ pravila PK.

Už samotný postup do čtvrtfinále Roland Garros, druhý kariérní a první od roku 2012, Kvitovou dojal. Tehdy to dotáhla ještě o kolo dál, kde ji vyřadila Maria Šarapovová, budoucí vítězka.

Ta Šarapovová, která dřív říkala, že po antuce běhá jak kráva po ledě, oranžová drť jí neseděla, zato si udělala jméno ve Wimbledonu. Nepřipomíná vám to něco?

Ale pěkně postupně. Na další zápas vyrazí Kvitová ve středu proti Lauře Sigemundové, která je ve dvaatřiceti nejstarší hráčkou, co v pavouku zbyla. A také i přes pokročilý věk novickou mezi osmi nejlepšími hráčkami grandslamu. Dál než ke střetu s Němkou PK zatím nehledí.

