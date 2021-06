Výhra i módní úspěch KP: Růžovou nesnáším, ale tyhle šaty jsou fajn

Nebývá zvykem, abyste hrála tenis v šatech, navíc růžových. Jak se vám zamlouvají?

„Cítila jsem se v nich docela dobře. I když růžovou nesnáším, tak mi to nabídli a já souhlasila. Je to kolaborace Fily s MSGM, což je módní značka. Tak jsem si říkala proč ne, je to aspoň něco jiného a móda k tomu kurtu tak nějak patří. Takže jsem na to kývla. Akorát růžová fakt není úplně moje oblíbená barva, ale dost lidí psalo, že to vypadalo dobře. Tak aspoň to.“

Jaký pocit jste měla ze zrádného vstupního zápasu?

„Ona je výborná hráčka, i když teď nebyla nasazená. Samozřejmě chvíli nehrála, takže tam byly momenty, kdy to možná bylo trochu vidět. Ale bavila jsem se s ní v šatně a říkala, že hrála mega uvolněně, neměla co ztratit a tím, že to pro ni byl první zápas po Austrálii, hrála možná líp, než by hrála v plné sezoně. Já byla mega nervózní na začátku. Asi ne úplně z ní, ale prostě první kolo. Ale po setu se to zlepšilo, už jsem hrála dobře. Ona také, byly tam super výměny, chodila do toho šíleně.“

Ve druhém kole čeká Američanka Sloane Stephensová, bývalá finalistka z Paříže a grandslamová šampionka. Co od ní čekat?

„Sloane je taková nahoru dolů, i když teď poslední dobou hraje líp. Určitě nepříjemná soupeřka. Opět to bude mega těžký druhý kolo. Sascha (Bajin – kouč Plíškové) ji i chvíli trénoval, takže si troufám říct, že budeme vědět, co dělat. Stejně to bývá většinou o mě, takže přemýšlení o soupeřce ani tolik nebude.“