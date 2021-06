French Open: Federer složil velký test. Živo okolo Ósakaové

Tenistka Tereza Martincová poprvé v kariéře prošla do druhého kola grandslamu, podařilo se jí to na Roland Garros • Instagram/terezamartinec

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 34,36 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Cuevas (Urug.) 6:3, 6:2, 6:4, Nadal (3-Šp.) - Gasquet (Fr.) 6:0, 7:5, 6:2, Federer (8-Švýc.) - Čilič (Chorv.) 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2, Berrettini (9-It.) - Coria (Arg) 6:3, 6:3, 6:2, Schwartzman (10-Arg.) - Bedene (Slovin.) 6:4, 6:2, 6:4, M. Ymer (Švéd.) - Monfils (14-Fr.) 6:0, 2:6, 6:4, 6:3, Sinner (18-It.) - Mager (It.) 6:1, 7:5, 3:6, 6:3, Cecchinato (It.) - De Minaur (21-Austr.) 6:4, 6:1, 3:6, 6:1, Kohlschreiber (Něm.) - Karacev (24-Rus.) 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, Alcaraz (Šp.) - Basilašvili (28-Gruz.) 6:4, 6:2, 6:4, Koepfer (Něm.) - Fritz (30-USA) 6:3, 6:2, 3:6, 6:4, Musetti (It.) - Nišioka (Jap.) 7:5, 6:3, 6:2, Kwon Sun-u (Korea) - Seppi (It.) 6:4, 7:5, 7:5, Norrie (Brit.) - Harris (JAR) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2, Berankis (Lit.) - Duckworth (Austr.) 7:5, 2:6, 7:6 (7:4), 6:0, Struff (Něm.) - Bagnis (Arg.) 7:5, 7:6 (7:1), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Muchová (18-ČR) - Lepchenková (USA) 6:3, 6:4, Krejčíková (ČR) - Alexandrovová (32-Rus.) 6:2, 6:3, Stephensová (USA) - Karolína Plíšková (9-ČR) 7:5, 6:1, Pegulaová (28-USA) - Martincová (ČR) 6:3, 6:3, Linetteová (Pol.) - Bartyová (1-Austr.) 6:1, 2:2 skreč, Keninová (4-USA) - Baptisteová (USA) 7:5 6:3, Svitolinová (5-Ukr.) - Liová (USA) 6:0, 6:4, Šwiateková (8-Pol.) - Petersonová (Švéd.) 6:1, 6:1, Bradyová (13-USA) - Ferrová (Fr.) 6:4, 2:6, 7:5, Mertensová (14-Belg.) - Dijasová (Kaz.) 4:6, 6:2, 6:4, Sakkariová (17-Řec.) - Paoliniová (It.) 6:2, 6:3, Gauffová (24-USA) - Wang Čchiang (Čína) 6:3, 7:6 (7:1), Džabúrová (25-Tun.) - Sharmaová (Austr.) 6:2, 6:4, Kontaveitová (30-Est.) - Mladenovicová (Fr.) 6:2, 6:0, Kosťuková (Ukr.) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:3, 6:4, Gračovová (Rus.) - Giorgiová (It.) 7:5, 1:6, 6:2.