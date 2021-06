Hvězdné války, díl 58. Největší výzva, říká Djokovič před bitvou s Nadalem

Rafael Nadal slaví postup do semifinále French Open • Reuters

Novak Djokovič slavil postup do semifinále hodně emotivně • Reuters

Poslední dekádu je Novak Djokovič nejlepším hráčem planety. I pro Srbův takřka všemocný tenis je ale další úkol obrovský. Porazit Rafaela Nadala na French Open? Osmkrát se o to pokoušel, uspěl jen jednou. A i to z něj dělá výjimečného. Vždyť zkrotit býka z Mallorky v jeho pařížském obýváku zvládli pouze Srb a Švéd Robin Söderling. Devátý pokus pro Djokoviče přichází dnes, repríza loňského finále se letos uskuteční o kolo dřív.

Největší rivalita dějin tenisu je dámská. Martina Navrátilová se s Chris Evertovou utkaly osmdesátkrát, šedesátkrát z toho ve finále turnajů. V tomhle ohledu je Rafael Nadal s Novakem Djokovičem již těžko doženou.

Osmapadesáté vydání hvězdných válek mezi Mallorčanem a Srbem však posouvá mužský rekord zase o kus dál. A nejen ten v četnosti vzájemných zápasů. Z historického hlediska jde o jeden z nejdůležitějších zápasů vůbec.

Pokud Španěl ubrání své panství a na Roland Garros počtrnácté zvítězí, posune svůj účet na metu, kam žádný tenista ještě nikdy nevstoupil. Jednadvacátým grandslamovým titulem by poprvé v kariéře předehnal dvacetinásobného šampiona Rogera Federera a především by prohloubil mezeru mezi ním a Djokovičem. 21:18, takové by bylo skóre mezi největšími kandidáty na vítězství v historických dostizích, jimiž tato bezprecedentní éra žije.

„Zápasy s Rogerem a Rafou mě udělaly lepším tenistou. Rafa je ale můj největší rival,“ uznává Srb, který ve vzájemné bilanci vede nejtěsnějším možným rozdílem 29:28 především díky úspěchům na tvrdých površích. Když se však hraje na antuce, má navrch Nadal (19:7), z toho na Roland Garros 7:1.

„Nemusíme si nic nalhávat. Čelit Nadalovi na antuce je největší výzva v našem sportu, zvlášť na těchto kurtech,“ má jasno Djokovič při pohledu na Španělovu pařížskou bilanci 105:2. Poznal to i při loňském finále u Seiny, kdy se čekalo, že podzimní těžké podmínky mu mohou svědčit. Jaký omyl! Finále Roland Garros ovládl Mallorčan naprosto dominantním stylem 6:0, 6:2, 7:5.

„Doufám, že tentokrát předvedu výrazně lepší výkon než tenkrát v prvních dvou setech,“ vybavil si Djokovič, jak se zapletl do taktiky abnormálního využívání kraťasů a se zlou se potázal. Bude zajímavé sledovat, jakou v pátečním teple přes 25 stupňů, které nahrává vysokým odskokům z Nadalových liftovaných úderů, zvolí strategii. Kraťasová dieta pro něj totiž báječně fungovala v roce 2015, kdy Nadala jedinkrát v Paříži zdolal. Do tehdejšího čtvrtfinále se vezl na vlně 27 vítězných zápasů v řadě a antukového krále srazil z trůnu nemilosrdně: 7:5, 6:3, 6:1. Na konci zápasu měl skoro třikrát víc vítězných míčů než poražený (45:16).

„Poslední tři čtyři týdny hraji na antuce kvalitní tenis. Dává mi to dobrý pocit a naději, že můžu zvítězit. Věřím, že to bude velká bitva,“ doufá Djokovič. Doufat, nic jiného člověk nemůže dělat, když jde plnit asi nejtěžší úkol, který v dnešním sportu existuje.