Turnaj v Ostravě má výjimku: Nebojte, bublina je dokonalá, vzkázal Petera

Turnaj J&T Banka Ostrava Open dostal výjimku, poslední překážka v uspořádání nejkvalitnějšího podniku WTA na českém území, padla. „Oddechnul jsem si, můžeme pokračovat v krasojízdě. Finanční ztráta by to bylo obrovská,“ líčil Tomáš Petera, jeden z šéfů akce. Svoji účast na ní po pařížském váhání potvrdila i Karolína Plíšková.

Byl jste napjatý, zda vám hlavní hygienička Jarmila Rážová dá zelenou?

„Věřil jsem, že to dopadne dobře, ale samozřejmě jsem nervózní byl. Vždyť hráčky už mi najíždí do hotelu, kurty jsou postavené. Kdo by nebyl nervózní?“

Republika je v nouzovém stavu, na covid umírají lidé. Jak vnímáte, že se za takových okolností bude konat taková akce?

„Ve chvíli, kdy jsem turnaj vyjednal, což je sedm, osm týdnů zpátky, byli jsme na tom relativně dobře. Herní bublina by fungovala stejně, ale měl jsem v návaznosti na kapacitu haly možnost přivést pět tisíc diváků. A vlastně žádné restrikce. Ve chvíli, kdy jsem smlouvu podepisoval, byla situace podstatně lepší. Kdybych ji měl podepsat a věděl, že to bude takhle, asi bych do toho nešel, protože problémů a výdajů s tím spojených je spousta. Teď už ale nebylo cesty zpět. Zase si myslím, že teď už to není jen o tenise, ale je to dobře pro sport v Česku. Jestli za takové situace dokážeme zorganizovat takovou věc, je to pro český sport dobrý signál. Největší rozdíl pro nás je vlastně v tom, že nemůžu mít v hale diváky.“

Pokazí tenhle fakt hodně čísla turnaje?

„Samozřejmě. Ztráta z nemožnosti prodávat lístky je obrovská. Nicméně ztráta, kdyby se turnaj neudělal vůbec, by byla katastrofální.“

Měli jste ji vyčíslenou?

„Samozřejmě ji vím, ale radši to číslo vůbec nechci pouštět ven.“

Kolik tenistek už v Ostravě máte?

„Do poslední chvíle jsem čekal v Praze, do Ostravy jsem dorazil před chvílí. Akorát jsem šel na test a jsem zavřený na pokoji, kde čekám na výsledek. Zahlédl jsem z dálky Kasatkinovou, ale do středečního večera už tady musí být všechny hráčky pro kvalifikaci. Protože musí projít testem, aby mohly v sobotu hrát.“

Popište, jak funguje tenisová bublina v Ostravě.

„Co se týká sportu, tak když pominu bublinu NHL v Torontu, tak je tohle zatím nejgeniálněji vymyšlený, co jsem viděl. Je to vlastně hermeticky uzavřený prostor, nota bene je ten systém už na předchozích turnajích vyzkoušený. Funguje v Itálii, v Americe. Vychytaly se poslední mouchy. Hráčka na letišti nasedne do našeho dezinfikovaného auta s řidičem, který je už po testu. Řidič ji odveze do hotelu, hráčka jde speciálním vchodem, kde dojde rovnou do testovací místnosti. Podstoupí test a z té místnosti jde rovnou na pokoj, aniž by se s kýmkoliv potkala. Na pokoji musí být zavřená až do negativního výsledku. Až ten přijde, teprve dostane akreditaci a smí se začít pohybovat po hotelu. To je proces, jak se do bubliny vůbec dostanete.“

Co následuje?

„Všichni lidé a organizátoři, řidiči i lidé v hotelu, jsou protestovaní minulý pátek a tohle pondělí. Všichni mají za sebou dva testy a už nesmí z bubliny ven. Stejně jako organizátoři, hráči, trenéři. Všichni se smějí pohybovat jen mezi hotelem, halou a tréninkovou halou. V hlavní hale je to ošetřené tak, že tenistky nepřijdou do styku s nikým. I kdyby tam diváci nakrásně byli, tak by je stejně vůbec nepotkali. Fungují speciální vchody, speciální šatny. V tu chvíli se potkává jen skupina lidí, která je protestovaná. Testy se opakují každé čtyři dny. Řidiči, jelikož musejí občas dojet natankovat, musí dokonce každé dva dny na test. Ti jsou chudáci úplně ve smrti. Nikdo se do bubliny nedostane a jakmile ji opustíte, už se do ní nesmíte vrátit. Jakmile hráčka prohraje, odjíždí a konec.“

Hotel máte rezervovaný jen pro sebe?

„Máme dokonce tři hotely zavřené do bubliny. Nikdo jiný v Ostravě tam není než my. Každý člověk má pokoj pro sebe, nesmí bydlet s nikým jiným. Nemohou chodit nikam na jídlo, stravují se v hotelu. Jsou to strašné výdaje.“

Kolik lidí v bublině je?

„Každá hráčka pro kvalifikaci s sebou může mít jen jednoho člověka a každá z hlavní soutěže dva lidi. V bublině se pohybuje cca 250 lidí. Včetně organizátorů, rozhodčích.“

Měly zahraniční tenistky starost, zda budou v bezpečí?

„Měli jsme několik Zoom callů s hráčkami i s WTA. Účastnily se jich i české tenistky jako třeba Bára Strýcová. Pro tenistky z venku je důležité, když Bára řekne, že tady žije a nemají se bát.“

Přesto nedorazí Halepová, Muguruzaová či Kerberová. Jak vypadá aktuální síla startovního pole?

„Poslední tři dny jsem už úplně ztratil nit. Cut off hlavní soutěže se pohybuje na hranici 32, do kvalifikace 85. To je brutalita. Může se asi stát, že se to v poslední chvíli ještě hne, ale i tak zůstane síla taková, že to bude stát za to.“