WTA v Ostravě: Krejčíková přehrála Martincovou. Kristýna Plíšková končí

Osmifinalistka Roland Garros Krejčíková hrála pestřeji a přesněji, ale bojující Martincová vzdorovala. V prvním setu Krejčíková dvakrát neudržela brejk a sadu dopodávala až napodruhé. Na Martincové se poté projevila únava z náročnějších duelů v kvalifikaci a Krejčíková ve druhé sadě ztratila už jen jednu hru.

„Měla jsem i horší gamy, ale pořád jsem víceméně vedla a jsem ráda, že jsem vyhrála. Snažila jsem se hrát svoji hru,“ řekla Krejčíková v České televizi.

O čtvrtfinále bude čtyřiadvacetiletá tenistka hrát s dvojnásobnou šampionkou Australian Open a letošní finalistkou US Open Viktorií Azarenovou z Běloruska, která měla v prvním kole jako čtvrtá nasazená volný los. „Zápas to pro mě bude dobrý, protože Vika je světová hráčka, jedna z nejlepších, takže to bude strašně těžký. Uvidíme, jak se na to vyspím a vypořádám se s tím,“ řekla Krejčíková.

Levou rukou hrající Plíšková (68. WTA) překvapila Sakkariovou při restartu sezony v srpnu na antuce v Palermu. Na tvrdém povrchu v Ostravě mohla jít v prvním setu do vedení 4:2, ale brejkbol nevyužila. Od té doby získala 23. hráčka světa Sakkariová převahu a sestru Karolíny Plíškové zdolala za hodinu a 19 minut.

Ve čtyřhře neuspěla Karolína Muchová. V narychlo složeném týmu s Azarenkovou prohrály s lotyšsko-ruskou dvojicí Jelena Ostapenková, Věra Zvonarevová 6:1, 4:6 a 4:10 v super tie-breaku. „Na začátku nám to tam dost padalo, hlavně Vice, ale v systému bez výhod stačilo pár míčů a hned se to zvrtlo. Udělala jsem hodně zbytečných chyb v koncovce, což je nejdůležitější,“ řekla Muchová.

Jako první v Ostravě uspěla Estonka Anett Kontaveitová. Osmá nasazená hráčka odvrátila dva mečboly a Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou zdolala 4:6, 6:2 a 7:6.

J&T Banka Ostrava Open 2020 je akcí kategorie Premier a v upraveném kalendáři WTA nahradila čínské dějiště Čeng-čou. V době zákazu sportovních akcí v Česku kvůli opatřením proti šíření covidu-19 dostal turnaj výjimku a koná se bez diváků.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020 (tvrdý povrch, dotace 528.500 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kontaveitová (8-Est.) - Alexandrovová (Rus.) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6)

Sakkariová (Řec.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:3, 6:3

Sorribesová (Šp.) - Linetteová (Pol.) 6:1, 6:3

Krejčíková - Martincová (obě ČR) 7:5, 6:1

Čtyřhra - 1. kolo:

Strýcová, Matteková-Sandsová (3-ČR/USA) - L. Kičenoková, Čang Šuaj (Ukr./Čína) 7:5, 6:3

Ostapenková, Zvonarevová (Lot./Rus.) - Muchová, Azarenková (ČR/Běl.) 1:6, 6:4, 10:4