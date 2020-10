Krása i talent. Tenistka (19) kopíruje ruské megastar, přibrzdila ji smrt

Amanda Anisimovová během zářijového US Open v New Yorku • Instagram.com/amandaanisimova

Blonďatá hříva, vysoká postava, ruské příjmení… Devatenáctiletá Amanda Anisimovová, nejmladší tenistka z elitní světové třicítky, se sice narodila v New Jersey a vlastní americký pas, jinak ale hodně připomíná slavné ruské předchůdkyně. Annu Kurnikovovou slovanskými rysy v pěkné tvářičce, s Marií Šarapovovou má společného agenta Maxe Eisenbuda i reklamní potenciál. Oděvní gigant Nike jí před rokem přichystal smlouvu, která údajně nemá k té, co uzavřel se Šarapovovou za 70 milionů dolarů, daleko.

Konstantin a Olga Anisimovovi emigrovali v roce 1998 z Ruska do USA, aby tehdy desetileté dceři Marii a případným dalším potomkům zajistili lepší podmínky k životu. Tři roky nato přišla na svět Amanda. Rodiče tenis nehráli, jejich starší dceři ale učaroval.

Maria přiměla rodiče, aby se jeli podívat do Bolletieriho akademie do Bradentonu. Nikdo tehdy netušil, jak důležitou roli to místo sehraje v životě druhé dcery, Amandy. Rodina se na Floridu přestěhovala, když jí byly tři roky. Při Mariiných zápasech stávala za plotem s malou dětskou raketou.

„Pořád jsem ji sledovala, chtěla jsem dělat to, co ona,“ vzpomínala později. Bylo jasné, jakou cestou se vydá. Otec Konstantin byl dlouho jejím trenérem, matka Olga ji doprovázela na turnajích. Na Floridě viděla Amanda při Miami Open hrát svůj idol, Marii Šarapovovou. Chtěla být jako ona.

Jako šestnáctiletá vyhrála juniorku na US Open, v sedmnácti si připsala první turnajový titul WTA a způsobila poprask na Roland Garros, kde vyřadila obhájkyni titulu Simonu Halepovou a postoupila do semifinále, jako první hráčka narozená v 21. století.

Její kariéra prudce stoupala, ale její život pak dostal ránu. Otec Konstantin loni v srpnu v 52 letech náhle zemřel na infarkt, týden před osmnáctými narozeninami mladší dcery. A také týden před začátkem US Open. Anisimovová se v té době už připravovala v New Yorku, ale účast hned zrušila. „Byla to nejhorší věc, která mě mohla potkat. Jediné, co mi pomáhalo, byl tenis, ten mi dělal radost. I táta by z toho měl radost,“ vyprávěla.

Na konci září se ke kariéře vrátila na turnajích ve Wu-chanu a Pekingu, ale nedařilo se jí. Bylo moc brzo... „Bylo to těžké, cloumaly se mnou emoce. Hodně lidí mi radilo psychoterapeuta, ale já jsem se necítila na to s někým o tom mluvit. Jít na kurt a trefovat míče, to mi pomáhalo. Na kurtech jsem s tátou trávila nejvíc času.“

Na větší tenisový úspěch od té doby čeká. Začátkem roku v Aucklandu došla do semifinále, po koronavirové pauze se jí na French Open pomstila Simona Halepová, když jí ve třetím kole dovolila jediný game. Její život se ale pomalu vrací do normálu. Po turnajích s ní stále cestuje matka Olga a poslední dobou často i nový přítel, australský herec a model Tyler Roos, syn legendy australského fotbalu Paula Roose.

Ve středu vstoupí do turnaje v Ostravě, v prvním kole ji čeká Belgičanka Elise Mertensová. Pokud uspěje, její další soupeřkou bude Karolína Muchová.