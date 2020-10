Krejčíková sebrala favoritce set, ale prohrála. Nasazená jednička končí

V Ostravě pokračuje silně obsazený tenisový turnaj J&T Banka Ostrava Open 2020. Barbora Krejčíková se v dnešním programu turnaje WTA v Ostravě střetla s Běloruskou Viktorií Azarenkovou. Proti bývalé světové jedničce a dvojnásobné vítězce Australian Open se hráčka z kvalifikace pustila do boje odvážně a vyhrála první set, další dva ale po boji prohrála a vypadla. Další zápasy sledujte na iSport.cz ONLINE.

Krejčíková, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace, se velkého jména nezalekla a potvrzovala životní singlovou formu. V prvním setu se finalistka letošního US Open jen ohlížela za vítěznými údery čtyřiadvacetileté Češky. Krejčíková nepovolila Azarenkové ani jeden brejkbol a vyhrála hladce 6:2.

Druhá sada přinesla stejné skóre v opačném gardu, ale byla mnohem vyrovnanější. Rozhodlo, že Azarenková využila oba brejkboly, zatímco česká hráčka ani jeden z osmi. „Bylo plno vyrovnaných gamů, o které jsme se tahaly. Bylo vidět, že je mentálně hodně silná, a dokázala ty gamy i se štěstím vyhrát. Ukázala, že je světová hráčka, že je nejlepší. Na ty moje příležitosti vždycky zahrála skvěle,“ komentovala Krejčíková vývoj v České televizi.

Zápas se zlomil, Azarenková převzala otěže a v rozhodující sadě dominovala. „V tom třetím setu už byla lepší než já,“ uznala Krejčíková. Osmifinalistka nedávného Roland Garros, která se díky vystoupení v Paříži poprvé v životě dostala do první stovky žebříčku, navzdory vyřazení hodnotila zápas pozitivně. „Myslím, že celkově jsem hrála úžasně. I když jsem prohrála, tak myslím, že jsem předváděla super výkon. Tady vidím, že i s takovou hráčkou můžu být rovnocenná soupeřka. Dá mi to do budoucna motivaci, abych na sobě pracovala, pořád se dál zlepšovala a tenis si užívala,“ řekla.

Po prohře nastoupila po boku Kateřiny Siniakové do prvního kola čtyřhry. Nasazené dvojky v prvním setu se švédsko-českým párem Cornelia Emily Listerová, Renata Voráčová prohrávaly 0:3 a 2:4, ale pak získaly deset gamů za sebou a za 67 minut zvítězily 6:4 a 6:0.

Singlová soutěž přišla o světovou pětku Svitolinovou, která měla v úvodním kole volný los. Po prohrané úvodní sadě s přemožitelkou Kristýny Plíškové Sakkariovou měla favoritka v úvodu druhé sady výhodu brejku, ale o tu záhy přišla a zápas ztratila. Nejvýše postavenou hráčkou v pavouku je nyní Karolína Plíšková, která vstoupí do turnaje ve čtvrtek.

Do zápasu s Muchovou dnes postoupila sedmá nasazená Belgičanka Mertensová, která v prvním kole porazila 6:2 a 6:3 Američanku Amandu Anisimovovou.

Ve čtvrtfinále čtyřhry vypadl česko-americký pár Barbora Strýcová, Bethanie Matteková-Sandsová, který prohrál 4:6 a 6:7 s kanadsko-brazilskou dvojicí Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová.

