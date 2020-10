Písnička v Ostravě nevznikla, potřebuji vypnout hlavu, říká Muchová

Do čtvrtfinále turnaje J&T Banka Ostrava Open se Karolína Muchová neprobojovala. Ve druhém kole padla s Belgičankou Elise Mertensovou 4:6, 2:6. Hned v úvodu Muchová nevyužila několik brejkbolů, zatímco soupeřka díky prvnímu urvala set a pak už nedala Češce šanci. „Jsem z toho taková skleslá, mohla jsem předvést víc,“ komentovala Muchová. „Víc bojovat. Nějak jsem v sobě nenašla energii. Skoro mi přišlo, že jsem to až odchodila a z toho nemám dobrý pocit. Ještě abych měla. Na druhou stranu, je konec sezony, jsem docela ráda, že je nějaké volno a budu se moc lépe připravit na další rok. Který doufám bude trošku normálnější.“

Víte už jak a kde připravit?

„Budu mít teď určitě nějaké volno, ještě jsem nad tím ale nepřemýšlela. Zkusím někam vyletět, jenom nevím, jak je to s restrikcemi v různých zemích. Někam bych zmizela na týden, dva, potřebuji teď vypnout hlavu, zrelaxovat.“

Mluvila jste o tom, že jste mohla víc bojovat. Čím se v takových momentech nakopnout? Chyběli vám třeba lidé v ochozech?

„Bojovnost by měla určitě být ve mně. Měla jsem moc v hlavě neproměněné brejky, trošku jsem se tím nechala rozhodit. Teď už s tím nic neudělám. A kdyby tam byli lidi? Možná by mi to mohlo pomoct, možná ne. Atmosféra by byla jiná, ale bylo to takhle a nejsem se sebou spokojená.“

Poslední akce probíhají v tenisových bublinách. Dá se ta ostravská porovnat s US Open nebo French Open? Jaké jste měly možnosti vyžití?

„Bubliny jsou skoro všude stejné, srovnala bych ji s newyorskou. V Paříži to bylo trošku horší. Tady to pro změnu bylo lepší i proti New Yorku tím, že jsme nejezdily na kurty dvě hodiny, ale měly to pěšky pět minut. To bylo lepší. Máme tady players lounge, spáčko, fan zóny, pořadatelé udělali hodně dobrou práci s tímto.“

Na US Open jste složila písničku, v Ostravě nová nevznikla?

(usmívá se) „Ne, nic jsem tady neskládala.“

V sezoně jste odehrála jen patnáct zápasů, stačily vám něco ukázat?

„Myslím, že jsem měla sezony, kdy jsem byla zraněná a taky neměla moc zápasů. Beru to tak, že sezona je specifická, odlišná. Musíme to brát tak, jak to je. Byla tady, bohužel furt je, komplikace s COVIDEM. Beru pozitivně, že jsme se na kurt vůbec dostaly a patnáct zápasů jsem odehrát mohla. Mohlo se to celé zrušit, tak můžeme být rádi, že turnajů bylo alespoň tolik.“

Měla jste víc času na trénink, prospělo vám to?

„Určitě ano, cítím zlepšení v některých specifických věcech. Nejvíc jsme se připravovali na US Open, kde jsem před tím měla i nějaké exhibiční zápasy. Tam jsem jela nejlépe připravená. Od New Yorku se to trošku začalo sekat s mým zraněním, moc jsme toho nenatrénovali, spíš jen lepili. Dám si pauzu, pak se do toho zase opřeme a bude nějaký čas vylepšit do Austrálie. Chtěla bych hrát co nejvíc, ale to taky pro mě není úplně dobrý. Chtěla bych hrát velké turnaje, když to řeknu v nejlepší formě. Tam předvést nejlepší výsledky. To je cíl. Hlavně uvidíme, kolik turnajů, a jakých, příští rok bude.“

Na čem chcete s trenérem Kotyzou pracovat?

„Je hodně věcí, které chci zlepšit a na kterých pracovat. Bavili jsme se o tom s Davidem, bude na to nějaký čas. Je toho poměrně dost, kde co vylepšit a posunout, abych se mohla utkávat s nejlepšími.“

Můžete být konkrétnější?

„Tenisově i fyzicky na tom můžu být lépe. Samozřejmě i mentálně. Na tom všem chci teď pracovat.“

