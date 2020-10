Se Strýcovou na hotelu. Ukázala, jak tenistky žijí v bublině: jídlo i zábava

Jsou zavřené v neprodyšné bublině, ale dokážou si to užít. Barbora Strýcová v netradiční roli průvodkyně vzala iSport TV na prohlídku hotelem, v němž tenistky na J&T Banka Ostrava Open tráví vlastně veškerý čas. Ukázala, jak to v hotelu chodí, kde hráčky s doprovodem jí, či místnost pro interview na dálku. Vezme vás také do „fun zóny“, kde se tenistky mohou „vyblbnout“ třeba při ping-pongu, curlingu „na sucho“ nebo automobilový simulátor. Podívejte se, jak to v ostravské bublině vypadá, a jak ji hodnotí Barbora Strýcová.