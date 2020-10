Zklamání Plíškové: Byla to všelijaká sezona. Změní realizační tým?

Tuhle sezonu by nejradši smazala. Karolína Plíšková ji sice rozjela vítězstvím v australském Brisbane, ale pak se až na finále v Římě herně i výsledkově trápila. „Sezona byla všelijaká,“ říkala po rychlém vyřazení v Ostravě. „Neodehrála jsem tolik turnajů a zápasů. Těžko můžu říct, že bych byla spokojená. Měla jsem dva dobré turnaje, jinak výsledky nebyly, co bych chtěla. A tohle byla poslední tečka.“

Plíšková chtěla končit už po Frech Open. Byla rozladěná, hrubě nespokojená. Nakonec se ještě nechala přemluvit k premiérové akci v Ostravě. Těšila se, byla i ráda, že si zahraje doma, byť bez diváků. V rámci možností se cítila dobře. Ale na rozjetou Kuděrmetovovou, se kterou už v této sezoně jednou prohrála, nestačila.

„První set byl docela dobrý a pak to bylo o pár míčkách,“ komentovala Plíšková ztracený duel. „Zhoršila jsem se na servisu, to byl asi největší rozdíl proti prvnímu setu. Ona hraje rychle, mě ta její hra moc nesedí. Hraje takový vabank.“

Na kondici nebo zdravotní trable se nevymlouvala. Byť ji nedávno trápilo bolavé stehno. „Tělo drželo, mohla bych hrát ještě další dvě hodiny. To je asi jediné pozitivní,“ pousmála se hořce. „Spíš jsem nebyla úplně připravená, chyběly mi zápasy. Já jsem zápasový typ, vyhovovalo by mi, kdybych měla turnajů víc. Do toho se pořád měnily povrchy. Rytmus a pocit ze hry nebyl až takový, nehrála jsem, jak bych měla. Není potřeba to na něco svádět. Příští rok můžu zkusit na něčem zapracovat a trošku to změnit.“

Jaké to budou změny? Na co se v přípravě zaměří? To si teď chce Plíšková nechat projít hlavou. V prvé řadě doufá, že se celosvětově uklidní situace ohledně koronaviru a život i tenis se vrátí pokud možno do klasických kolejí.