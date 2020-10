Zakletá semifinále! Krejčíková onemocněla, Češky musely vzdát

Jako by pro ně byly semifinálové bitvy zakleté. Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, elitní pár českých deblistek, ztroskotal po zahajovacím titulu sezony v Číně čtyřikrát v semifinále. Včetně Australian Open a French Open. Ve stejné fázi teď musely vzdát i na J&T Banka Ostrava Open. Krejčíková se necítila dobře. Do finále šly bez boje Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová.

„Velká smůla, že se nám to takhle sešlo, navíc doma,“ krčila rameny Kateřina Siniaková. „Zdraví je důležitější, bylo to naše rozhodnutí. Přeju si, aby se Bára brzy uzdravila. Lepší než abychom se tam zbytečně trápily.“

Jak se odstoupení vyvíjelo?

„Já byla s Bárou v kontaktu, v pátek večer se necítila úplně nejlépe. Vypadá to, že na ni něco dolehlo.“

Kdy padlo definitivní rozhodnutí?

„V sobotu dopoledne.“

Dá se říct, co Barboru trápí?

„Ke mně se úplně nedostaly detaily, jen jsem mluvila s Bárou. Říkala, že se necítí dobře, že je unavená. Tohle řešení bylo nejlepší.“

Myslíte, že se na ní podepsal náročný program? Včetně dvouher v kvalifikaci hrála šest zápasů v šesti dnech.

„Je to možné. Není to nic příjemného, máme striktní pravidla, stále nás testují. Bára hrála dobře, je možné, že se to prostě takhle bohužel sešlo. Je tady i zima. Velká škoda, že to takhle končí, ale jsem moc ráda, že turnaj zorganizovali, určitě jsem si to tady užila.“

S Krejčíkovou jste přihlášené i na poslední turnaj v Linci, který jste spolu loni vyhrály. Vyrazíte tam?

„Těžko říct, mění se to každou chvíli, ale ráda bych tam ještě jela. Je to kousek, ráda bych si ještě zahrála.“

Do finále šly po vašem odstoupení Dabrowská se Stefaniovou. S Dabrowskou jste si na konci minulé sezony zahrála čtyřhru, komentovala postup bez boje?

„Šla jsem si ještě zahrát, potkaly jsme se. Ale říkala jenom to, že ji to mrzí.“