Podívejte se, jak vyplétá hvězdám! Strýcová zase nezklamala, směje se šéf

„Každá hráčka je jiná,“ vysvětluje Šodek iSport TV s tím, že je velmi těžké najít určitý zlatý střed, kterého se tenistky drží. „Nezklamala Bára (Strýcová). Ta má 35 kilo. Tím, jak si to nechá plést řídké, musí tam dát víc kilo, aby byla její dynamika vyšší a dostala do hry kontrolu. Naopak Věra Zvonarevová pletla jenom 18 kilo. Je to strašně individuální.“

Kdo z českých tenistů byl na výplet největší puntičkář? V čem se liší výplety pro Petru Kvitovou a Karolínu Plíškovou? Které zápasy byly pro Richarda Šodka nejvíc stresující a jakých drobností a osobních rituálů se tenistky drží u výpletu? Podívejte se na exkluzivní video iSport TV!

Nemusím se cítit jako oběť, otevřela se Azarenková. Co nejroztomilejšího jí řekl syn Leo? Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Cetkovská o neustálých zraněních a konci kariéry. Proč Wozniacki kvůli ní dostala kartáč před šatnou? Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné