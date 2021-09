Sakkariová, ničitelka Češek? Je vás tolik, vydechuje řecká ranařka

Je otázkou času, kdy si jedna z nejlépe servírujících hráček na okruhu, Maria Sakkariová, půjde pro grandslamový titul. V červnu ji těsně pod vrcholem sekla Barbora Krejčíková při Roland Garros, v září v New Yorku pro změnu nečekaně vypadla s Emou Raducanuovou v situaci, kdy už to vypadalo, že má cestu do finále volnou. Na J&T Banka Ostrava Open přijela v roli horké favoritky, což potvrdila skalpem Terezy Martincové ve čtvrtfinále (7:5 a 6:3).

Dcera bývalé tenistky a někdejší 43. hráčky světa Angeliki Kanellopoulou na US Open postupně vyřadila Siniakovou, Kvitovou i Plíškovou, aby v Ostravě přidala čtvrtý český zářez na pažbě v podobě Martincové. "Má chlapský servis, člověka nenechá hrát na returnu. Někdo by jí tipoval spíš na sprinterku nebo vzpěračku, je neuvěřitelně fyzicky připravená. Klobouk dolů," oddechla si její páteční oponentka.

Sakkariová ale odmítá, že by měla na Češky speciální motivaci. „Není za tím žádné kouzlo. Hrála jsem ten týden v New Yorku dobře a prostě to vyšlo na tři Češky. Máte spoustu výborných hráček, takže s nimi přirozeně hraju často a na US Open to byly rovnou tři za sebou. Na okruhu jich je spousta, takže můžete předpokládat, že v určité fázi turnaje proti nějaké Češce nastoupíte,“ vypráví přítelkyně syna řeckého premiéra Mitsotakise.

„Už jsem několikrát byla blízko a vím, že někdy v budoucnu se k vítězství na grandslamu přiblížím. Nemusí to být přímo příští rok, ale věřím, že pro to dělám správné kroky,“ reaguje Sakkariová na dotaz, kdy získá vytoužený grandslam.

A protože se během roku nacestuje víc než dost, volný čas na hotelech a při přesunech tráví mimo jiné sledováním oblíbených seriálů. „Sledovala jsem Peaky Blinders. Teď když mám volný čas, dívám se na jiný seriál od Netflixu - Fauda,“ uzavírá řecká jednička.