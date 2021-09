Kvitová v Ostravě bavila: Semifinále doma je nejvíc! Pořád jsem rozsekaná

Skvělé představení předvedla Petra Kvitová ve čtvrtfinále J&T Banka Ostrava Open 2021. Bavila exkluzivními voleji na síti, parádními prohozy. I tím, jak Jil Teichmannové ze Švýcarska zkušeně odvracela brejkboly. Kvitová vyhrála 6:4, 6:4 a v semifinále se v sobotu utká s Anett Kontaveitovou z Estonka. Bude to třetí zápas programu, začínat by mohl kolem 16 hodiny.

Usmívala se, v klíčových momentech si od plic zařvala, dala do hry srdce. Petra Kvitová si v Ostravě zahraje o třetí finále sezony. Je znát, že před domácími fanoušky a početnou rodinou z nedalekého Fulneku je v pohodě. Byť unavená. „Po prvním zápase jsem byla docela dost rozsekaná. Upřímně, pořád jsem.“

Během zápasu jste se usmívala, sehrála krásné výměny, zastihlo vás čtvrtfinále v pohodě?

„Musím říct, že dneska jsem se cítila dobře. Začátek nebyl úplně ideální, tak to občas bývá, ale čím jsem hrála déle, tím jsem hrála lépe. Věděla jsem, že s Jil výměny budou, protože bude běhat, vracet, vracet a vracet. Ve finále jsem tohle taky zvládla dobře, byla jsem trpělivá. Fanoušci mě hnali. Já sama byla smířená s tím, že to bude boj o každý míč a budu muset dobře podávat. To se mi občas i stalo. (usmívá se) Čekala jsem na nějakou šanci, kdy bych ji mohla brejknout. Jil výborně variuje servis, nebylo to úplně jednoduché. Hlavně je levačka, to mi taky pár gamů trvalo, než jsem si zvykla na jinou rotaci a hru. Hraje trochu jinak než jakoby typická holka. Nakonec to bylo fajn.“

Skvělá jste byla na síti i při odvracení brejkbolů. Čeho si vážíte víc?

„Určitě těch brejkbolů, protože právě o tomhle to ve finále vždycky je. Kolik kdo zvrátí brejkbolů, to rozhodne celý zápas. Voleje mám hrozně ráda, ráda na síť chodím, když to cítím. A opravdu voleje byly taky super. Musím to zaklepat (klepe na stůl i zuby). K odvracení brejkbolů mi hodně pomohlo i podání, to byl klíč k tomu, abych je odvrátila.“

Mezi první a druhým setem si soupeřka vzala delší pauzu. Vy jste byla na konci prvního setu v laufu, pak jste ztratila servis. Rozhodila vás přestávka?

„Upřímně, ani nevím. Na jednu stranu jo, ale po setu to vždycky trochu déle trvá. Jak jsem byla rozjetá ke konci prvního setu, hnala jsem to tam i hrozně emočně a bylo to trošku vyčerpávající. Ne fyzicky, spíš psychicky. Tohle ze mě trošku spadlo, možná jsem se i trochu víc rozseděla. Nemám jí pauzu za zlé, bylo to v pohodě, nebyla pryč zase tak dlouho. Jen musím příště asi trošku víc začátek setu po delší pauze zmáčknout.“

Co vás za stavu 0:2 ve druhém setu nakoplo? I to, že jste se chtěla vyhnout třetímu setu a pošetřit síly?

„O třetím setu jsem nepřemýšlela. Naštěstí! Jsem ráda, že jsem ho nemusela hrát. Pošetřit síly je důležité, po prvním zápase jsem byla docela dost rozsekaná. Upřímně, pořád jsem. To mi pomůže. Věděla jsem, že start nebyl ideální a byla jsem ráda, že jsem brejk získala poměrně rychle zpátky výborným gamem. Pomohla mi trošku, to se občas stane. Dala jsem výborné returny, trochu jsem ji dostala pod tlak a tím jsem se zase chytla. A jela jsem na lepší vlně.“

Jste potřetí v sezoně v semifinále turnaje. Je pro vás o to cennější, že doma?

„Je, jsem ráda. Být v semifinále je skvělé, navíc před domácím publikem, to je vždycky fajn. Mám tady rodinu, bratry, prostě všechny. Je to takové zpestření, které za celý rok nemám. Toho si vážím, že rodina přijde a fandí mi. Jsem ráda, že jsem podala takový výkon a lidé to mohli i vidět.“

Sledovala jste, kdo na vás vyjde v semifinále?

„Obě hrají ve výborné formě, super tenis, říkala jsem si, že tak jako tak to bude zajímavý zápas. Jen jsem doufala, že se holky dodělají (usmívá se). Semifinále doma je nejvíc. Těším se.“