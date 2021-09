Nekompromisní K.O.ntaveitová. Mrzí mě to kvůli divákům, řekla Kvitová

Na elitním ženském okruhu ovládla osmadvacet turnajů. Doma v Ostravě při premiérovém startu na J&T Banka Open sbírku rozšířit nedokázala. Petra Kvitová se den po perfektním výkonu ve čtvrtfinále halového podniku cítila na kurtu špatně a podlehla 0:6 a 4:6 Anett Kontaveitové z Estonska, jež si ve finále zahraje proti Řekyni Marii Sakkariové. „Mrzí mě to kvůli divákům i kvůli tomu, že to bylo semifinále velkého turnaje,“ líčila nasazená dvojka. Rodačku z nedalekého Fulneku v sobotu podporovalo téměř pět tisíc příznivců na tribunách.

Na elitním ženském okruhu ovládla osmadvacet turnajů. Doma v Ostravě při premiérovém startu na J&T Banka Open sbírku rozšířit nedokázala. Petra Kvitová se den po perfektním výkonu ve čtvrtfinále halového podniku cítila na kurtu špatně a podlehla 0:6 a 4:6 Anett Kontaveitové z Estonska, jež si ve finále zahraje proti Řekyni Marii Sakkariové. „Mrzí mě to kvůli divákům i kvůli tomu, že to bylo semifinále velkého turnaje,“ líčila nasazená dvojka. Rodačku z nedalekého Fulneku v sobotu podporovalo téměř pět tisíc příznivců na tribunách.

Páteční uragán a vítězný zápas proti Švýcarce Jil Teichmannové byl zapomenut. Petra Kvitová sice vstupovala do osmého vzájemného souboje s Anett Kontaveitovou z pozice mírné favoritky, jenže prvním setem se doslova protrápila. „Od rána jsem se necítila v ideální kůži. Dva předchozí zápasy mi daly docela zabrat. Bolelo mě celé tělo a strašně dlouho mi trvalo, než jsem se aspoň trošku rozjela,“ přiznala česká tenistka. Sotva, co se na kurtu rozkoukala, svítil na ukazateli skóre nepopulární výsledek 0:6.

Kvitová a spol. jsou v přípravě svých raket pečlivé, chválí je vyplétač na Ostrava Open

Jednatřicetiletá hráčka hodila výsledkového kanára rychle za hlavu a do druhé sady vstoupila čistou hrou na podání. Estonka však dál držela vysoký standard hry. „Moc šancí mi nedala. Ve druhém setu jsem se snažila hlavně držet podání, které mi moc nepomáhalo. Postupně to přece jen bylo lepší. A dostala jsem se aspoň k jednomu brejkbolu,“ popisovala Kvitová.

Jenže to už Kontaveitová servírovala za stavu 5:4 na postup. V nejdramatičtější fázi utkání Estonka odvrátila jedinou brejkbolovou hrozbu skvělým podáním a mohla pak začít slavit postup do svého třetího finále sezony. „Dobře zaservírovala. Věřila jsem, že to pořád můžu otočit, ale bylo to těžké a Anett si to vzala,“ poznamenala Kvitová.

Její pětadvacetiletá soupeřka prožívá skvělé období. Po finále na trávě v Eastbourne ovládla podnik na tvrdém povrchu v Clevelandu. A v Ostravě si zajistila další posun žebříčkem WTA. „Teď má zdravou sebedůvěru, možná kdyby neměla tolik výher z poslední doby, vypadalo by to trošku jinak. Nehrála by tak dobře, bylo by to vyrovnanější a já bych se do toho třeba dostala rychleji,“ všimla si Kvitová. „V takovém stavu je hrozně těžké hrát, já jsem se snažila rozjet, ale bylo to složité. Kazila jsem z úvodu každé výměny a tím pádem jsem se do toho nemohla dostat. Byla jsem všude o kousek později, i reflexy byly pomalejší,“ konstatovala hráčka, která napáchala 28 nevynucených chyb.

Rozjetá soupeřka si navíc počínala velice chytře. „Měnila mi směry, abych se hýbala. Jelikož jsem byla pomalejší, tak jsem na to nedosahovala a hodně jsem kazila. Nemohla jsem se dostat do výměn. Nebylo to na jednu stranu, ale Anett hrála velice solidně,“ uznala Kvitová.

V závěru náročné sezony cítí velkou únavu, což avizovala již před vstupem do turnaje. V sobotu na kurtu dobře věděla, že nemůže předvést maximální výkon. „Je mi to hrozně líto. Na druhou stranu jsem si říkala, že to musím přijmout. Že mé tělo je ve stavu, že tohle je maximum, co teď můžu předvádět. Snažila jsem se to akceptovat, protože vím, že se to nedalo změnit. Jen jsem se do toho snažila dostat, což se povedlo, ale na Anett to zkrátka nestačilo,“ líčila.

Tyto stavy již zažila v předchozích sezonách. „Na konci vždycky melu z posledního. Je to o srdci a bojovnosti, abych se z takových zápasů dostala. Tohle si nemůžu vyčítat. Bojovala jsem až do konce, ale bohužel se to nepovedlo,“ litovala.

Kvitová po prestižním turnaji v Indian Wells, který letos odstartuje netradičně 4. října, ukončí sezonu. Vynechá i Billie Jean King Cup v Praze. „Indian Wells je krásný turnaj, bydlíme v domečku ne na hotelu, takže to bude zas něco jiného. Je to zvláštní letět do Ameriky na jeden turnaj, ale takhle to je. Pak si musím odpočinout, protože jsem letos měla velké zdravotní patálie. Potřebuji se z toho dostat a nachystat se na další sezonu,“ uzavřela Kvitová.

Turnaj v číslech

WTA J&T Banka Ostrava Open 2021 (tvrdý povrch, dotace 565 530 dolarů):

Semifinále: Kontaveitová (Est.)-KVITOVÁ (2) 6:0, 6:4, Sakkariová (4-Řec.)-Šwiateková (1-Pol.) 6:4, 7:5.

Nedělní program

12:00 finále čtyřhry: Christianová, Routliffeová (3-USA/N. Zél.)-Mirzaová, Čang Šuaj (2-Indie, Čína)

14:30 finále dvouhry: Sakkariová (4-Řec.)-Kontaveitová (Est.)