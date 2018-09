V Laver Cupu vede Evropa, hvězdný pár Djokovič - Federer ale neuspěl

O první bod se postaral Bulhar Grigor Dimitrov, jenž si ve dvou setech poradil s Američanem Francesem Tiafoem. Brit Kyle Edmund i Belgičan David Goffin potřebovali k výhrám nad Sockem, respektive Argentincem Diegem Schwartzmanem, zkrácený třetí set.

Za stavu 3:0 nastoupili poprvé na jedné straně kurtu Federer s Djokovičem, majitelé 34 grandslamových titulů ve dvouhře. První sadu sice v tie-breaku získali, potom už se ale čím dál víc projevovala vzájemná nesehranost. Tu nejlépe ilustroval úsměvný moment, kdy Djokovič ve snaze vrátit míč přes síť trefil Federera do zad. Rozhodující set vyhráli Sock s Andersonem 10:6.

