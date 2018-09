Laver Cup 2018

Je to exhibice, není to exhibice, co to vlastně je? Už dva ročníky si Laver Cup buduje identitu coby smrtelně vážně vedené klání, a ač nemusel ještě vyvrátit pochybnosti všech, slova Johna Isnera mluvila hodně hlasitě.

208 centimetrů vysoký Američan propásl v neděli tři mečboly na Rogera Federera. Využít jeden z nich, mohl tým Světa odskočit do slibného náskoku 11:7. „Tohle bolí víc než letošní Wimbledon, nezklamal jsem totiž jenom sebe, ale i své parťáky,“ prohlásil skleslý Isner, který před dvěma měsíci v All England Clubu prohrál šest a půl hodiny dlouhý maraton o wimbledonské finále a na Laver Cup do Chicaga dorazil i přesto, že se mu týden před ním narodila dcera.

Vysvědčením akci je úctyhodných 93 584 diváků, kteří během tří dnů a celkem pěti hracích bloků dorazili do haly United Center, kterou proslavily především výkony nejlepšího basketbalisty všech dob Michalela Jordana. Tentokrát se v modrých uniformách týmu Evropy sešli neméně velké tenisové kapacity.

Novak Djokovič sice celým víkendem prošel s bilancí 0 výher a 2 porážky a na jeho třetí vystoupení se již nedostalo, neboť zápas předčasně ukončil Alexander Zverev, i tak si pochvaloval výborný zážitek. „Bylo to jako krásný tenisový sen. Už jsem toho zažil hodně, ale mít příležitost si popovídat s Rogerem o rodině, fotbalu a celém životě, zatímco kolem poskakovali další kluci, byl skvělý zážitek,“ prohlásil čtrnáctinásobný grandslamový šampion. Ten dvacetinásobný, tedy Roger Federer, prohlásil právě interakci s Djokovičem za jeho nejoblíbenější část druhého lavercupového víkendu.

„S Novakem jsme dlouhá léta intenzivně soupeřili a mít ho pro změnu na své straně, povzbuzovat ho a slyšet jeho povzbuzování, mluvit s ním o taktice a vidět, jak skvělým lídrem dokáže být, bylo občerstvující,“ prohlásil Federer, duchovní otec celé akce, jenž měl v pražském prvním ročníku za hvězdného sekundanta Rafaela Nadala.

Spojení věčných rivalů dělalo charisma úvodního ročníku Laver Cupu. S Djokovičem sice Švýcara nepojí zdaleka tak vřelý vztah, víkendu to ale očividně neuškodilo. Ač ve vítězném týmu Evropy zbyli jen dva z pražských pamětníků (Federer, Zverev), celý koncept se nenarušil.

Ukazuje se, jak skvěle funguje formát, kdy je za vítězství první den udělován jeden bod, druhý den dva body a třetí tři body. Ani průběžné vedení týmu Evropy nad Světem 7:1 neznamenalo nic. A náramně funkční je také systém, při němž se za stavu 1:1 na sety sáhne k supertiebreaku do deseti bodů. Několik odvrácených mečbolů a napínavé zvraty, zápasy netáhnoucí se zpravidla déle než dvě hodiny, to může být příklad i pro jiné tenisové podniky.

Příští rok bude Laver Cup hostit Federerovo rodné Švýcarsko – hvězdy se tentokrát sjedou do Ženevy. „A tam už musíme vyhrát. Jinak to nejde,“ prohlásil kapitán týmu Světa John McEnroe.