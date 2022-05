Degradovaný Wimbledon bez bodů. Debilita, vadí Plíškové. Ale dorazí

Pokud neudělá na Roland Garros díru do světa, vypadne v červenci Karolín Plíšková z elitní desítky žebříčku. Za zákaz pro Rusy a Bělorusy potrestala WTA Wimbledon odebráním bodů. Letos se hraje „zadarmo“, KP nemá šanci obhájit 1300 bodů za loňské finále. „Debilita, nesouhlasím s tím, co WTA udělala,“ zlobila se světová osmička. „Tak musím vyhrát Paříž, no…“ rozesmála se vzápětí poté, co postoupila přes domácí Tessah Andrianjafitrimovou 2:6, 6:3, 6:1.

Prohlásila, že není žádná aktivistka, ale když se účastnila skupinových hovorů s kolegyněmi z WTA o tom, jak přistoupit k wimbledonskému vyloučení Rusek a Bělorusek, kypěla v ní zlost. Požadovala, aby alespoň polovina bodů z roku 2021 zůstala tenistkám do příští sezony. „Tak jako při pandemii. Tehdy se některým hráčkám držely body dva roky, viz třeba Keninová. Byla top10 a přitom skoro nehrála,“ připomíná třicetiletá Plíšková .

Nakonec byla se svým hlasem v menšině. Přestože rozhodnutí odnese nejvíc ze všech, jelikož loňská šampionka Ashleigh Bartyová ukončila kariéru. Za finále v All England Clubu přijde KP o 1300 bodů a nemůže je ničím nahradit. Pokud by to nastalo už nyní, sesunula by se ke konci první dvacítky, nejníže od roku 2016.

„Je to prostě šílený. Nebudu si stěžovat na nespravedlnost, ale je to děsně nefér. Myslím, že to je debilita,“ nedržela se Plíšková stranou. Ale když viděla diskuse, které mezi sebou hráčky ve skupinách vedly, jen kroutila hlavou a raději se z nich odhlásila. „Byla skupina top 10, top 20, ale ani deset holek se mezi sebou neshodneme na jedné věci. Takže jak to pak může vypadat? Navíc mi to přijde marný, protože WTA si stejně dělá, co chce.“

Pro svou organizaci nemá zrovna slova pochopení. „Chtěli potrestat Wimbledon, ale já si myslím, že to udělali nejhorším možným způsobem. Potrestají hráčky, ne turnaj. Wimbledonu to je v podstatě jedno, protože stejně skoro všichni pojedou. Kdo má rád tenis a chce hrát, tak pojede,“ přemítala Plíšková s tím, že ona sama rozhodně do Londýna vyrazí. „Pojedu si pro trofej. A hrála bych klidně i zadarmo,“ připomněla, že se mluví o snížení prize money.

Češka se ocitla uprostřed studené války Wimbledon versus tenisové organizace. Rozhodnutí All England Clubu vyloučit z letošního ročníku Rusy a Bělorusy pro ně bylo jak píchnutí do vosího hnízda. Ti, co se jindy nedokážou domluvit, najednou začali postupovat jednotně. Nepřípustná diskriminace, křičí ATP, WTA i ITF unisono.

Obě túry se rozhodly nejen neudělovat body za letošní ročník, ale odmítly i zmrazit body z Wimbledonu 2021 do příští sezony či alespoň jejich polovinu, jak chtěla Plíšková.

Není to rána jen pro ni. Takový Novak Djokovič letos odepíše 4000 bodů, aniž by dostal šanci o ně bojovat. Z Austrálie byl deportovaný a nemohl obhajovat titul, ve Wimbledonu to bude dělat „zadarmo“ bez jakéhokoliv zisku do žebříčku. „Osobně jsem na tom bitý a je to ke mně nefér. Letos přijdu o 4000 bodů jen kvůli politice. Ale mám radost, že se ATP a hráči takhle dohodli. Ukazujeme tím Wimbledonu, že každé špatné rozhodnutí má své následky,“ prohlásil Srb, jenž v podstatě nemá naději, aby se v létě udržel na prvním místě žebříčku.

Djokovič prozradil, že za rozhodnutím All England Clubu byl skutečně politický tlak. Tvrdí ale, že viděl dokumenty, v nichž britská vláda navrhovala i jiná řešení než plošný zákaz pro Rusy a Bělorusy. „A oni stejně zvolili tohle, aniž by o tom s někým diskutovali,“ vyčítá.

Zatímco ATP a WTA se snaží své rozhodnutí prezentovat jako jednotný hlas tenistů i tenistek, tak docela pravda to není. Dost jich má výhrady. Kromě Plíškové třeba Kanaďanka Bianca Andreescuová nebo Francouz Benoit Paire. “Devadesát devět procent hráčů chce body a turnaj jako jindy. Takže by mě zajímalo, jestli ATP brání hráče nebo Rusy. Je mi líto ruských kluků, ale to jejich země dělá problémy. A všichni hráči ATP za to platí.“

Je to nevídaná situace. Wimbledon, který si zakládá na dokonalosti a pověsti největšího z největších turnajů, je najednou vláčen bahnem. Snad jako ještě nikdy v historii, která začala v roce 1877. A to se letos má slavit stoleté výročí od otevření centrkurtu.

Dotčenost hodlá dát turnaj najevo ponížením prize money za letošní ročník. Když nás chcete trestat, my to uděláme taky. „Slyšel jsem o tom taky. To radši pojedu na dovolenou,“ prohlásil Ital Fabio Fognini, táta tří dětí.

Jistě, Wimbledon má stále svou auru, bez bodů ho ale mnozí berou jen jako exhibici. Třeba sedmnáctiletá Linda Nosková pochybuje, že vyrazí na kvalifikaci a raději bude sbírat body na menších turnajích v Česku. Čeká se, jak zareagují velká jména. Novak Djokovič, jenž jako malý snil o wimbledonském triumfu a na centrkurtu má ve zvyku pojídat trávu, dorazí. Naomi Ósakaová, čtyřnásobná grandslamová vítězka, asi startovat nebude. „Nevím proč, ale hrát Wimbledon bez bodů mi přijde jako exhibice. A v té se nedokážu hrát na sto procent. Spíš se kloním k tomu, že bych nehrála,“ vzkázala nejlépe placená sportovkyně planety, jež není na trávě nikterak silná a za kariéru vyhrála na londýnské adrese SW19 jen čtyři zápasy.

Ať již tenhle příběh dopadne jakkoliv, jedno je zřejmé již dnes. Novak Djokovič to shrnul výstižně. „V téhle situaci prohrávají všichni…“ A Karolína Plíšková je jednou z nejvíc zasažených.