Kouzelník chválil postrach hvězd. Nepouštím si je k tělu, těší Muchovou

Jsem zpátky, vykřičela velkou výhrou do světa Muchová, jež loni ukončila sezonu v září po US Open, od té doby léčila břišní sval a po něm záda. Paříž je jejím teprve čtvrtým turnajem od návratu a zase se ukazuje, že tahle rodačka z Olomouce je stavěná pro největší scénu a nejtěžší soupeřky. Díky triumfu nad Sakkariovou vylepšila svěřenkyně Davida Kotyzy bilanci proti hráčkám z top 5 na 4:2. Semifinalistka Australian Open a dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu útočí na to, aby počtvrté za posledních sedm grandslamů prošla do druhého týdne. Sice má u svého jména číslo 81, v žebříčku ale patří mnohem výš.

Bilance 4:2 s hráčkami elitní pětky pořadí WTA je výjimečná. Co ve vás takové zápasy probouzí?

„Když jdu na kurt, tak o tom hlavně nepřemýšlím a neberu to tak, že mě čeká favoritka. Ano, vím o ní, že je to dobrá hráčka z top 5 a hraje hlavně na antuce skvěle. Ale nijak si to neberu k tělu. Já jsem třeba devadesátá…“

Osmdesátá první…

„Tak osmdesát jedna. Ale stejně si nemyslím, že by byla moje hra na 81.“

Na co momentálně je?

„Těžko říct. Je to pro mě teprve čtvrtý turnaj po návratu. Pořád se s týmem připravujeme, jak nejlíp to jde. A doufám, že ranking půjde nahoru. Ale tohle bylo teprve druhé kolo.“

Jak vysvětlit pověst slečny, co hraje skvěle především na grandslamech?

„Jsou to ty největší turnaje, na ně jsem nejvíc motivovaná zahrát dobře. Určitě pomáhá i denní pauza mezi zápasy, mám víc času na regeneraci. Máme na grandsalmech i skvělé kurty plné lidí. To mě prostě nejvíc baví a motivuje.“

To jste se před plným hledištěm dvorce Suzanne Lenglenové musela cítit skvěle.

„Když jsme přišly, byl kurt poloprázdný, ale během zápasu se úplně naplnil. Atmosféra byla skvělá, všichni fandili. Moc hezký pocit. Ještě jsem tam nehrála, ale takové velké stadiony, když vás diváci ženou, mám ráda. To mě na tenise prostě baví.“

V New Yorku jste už porazila Garbině Muguruzaovou, v Melbourne Ashleigh Bartyovou, v Londýně třeba Karolínu Plíškovou. V Paříži vám ale velká výhra chyběla. Je to ona?

„Asi jo. Hru mám lepší na rychlých površích než na antuce, ale dneska to bylo dobrý i na antuce.“

Také to s vámi celkem zacloumalo a po mečbolu jste roztáhla ruce jako letadlo.

„To letadlo nemělo být. Měla jsem prostě radost, ani nevím, co přesně jsem tam dělala.“

Ale chválu od reportéra a bývalého skvělého tenisty Fabrice Santora si vybavujete, ne?

„To bylo moc milé. Říkal, že se na zápas koukal a že se mu líbí, jak hraju. Pochvala od takových hráčů vždycky potěší.“

Ocenění zasloužíte i za bojovnost. Během prvního setu jste měla sedm mečbolů, využila ale až ten osmý v tiebreaku.

„To bylo strašný. Vždycky, když jsem měla další setbol, jsem si říkala: Už teď, už teď ho proměním. Ale taky klobouk před soupeřkou, jak proti setbolům zahrála. Já trochu znervózněla, udělala pár chybiček. Potřebuju hrát zápasy, abych se do toho zpátky dostala a příště to dala hned na první setbol.“

V konci druhého setu už se zdálo, že vám dochází síly. Přesto jste zápas v tiebreaku naopak suverénně ukončila sérií winnerů. To musí těšit.

„To je právě to, co mi po pauze ještě chybí. Jsem ráda, že se mi v prvním i druhém setu povedlo vytáhnout ten nejlepší servis a vlastně celou hru v nejdůležitějších chvílích. Šla jsem si pro balóny a pro výhru. To rozhodlo zápas.“

Hrálo se dvě a půl hodiny, což zvlášť u vás může být problém. Jak se cítíte?

„Necítím se úplně špatně, byla jsem už v ledové vaně, takže jsem tak zaledovaná, že necítím vůbec nic. Uvidím, jak se ráno probudím. To bude asi rozhodující. Ale necítím se rozsekaná.“

Takže si můžete troufat i na Amandu Anisimovovou, soupeřku pro 3. kolo a přemožitelku Naomi Ósakaové.

„Proč ne? Myslím, že jsem s ní nikdy nehrála ani netrénovala. Kouknu se na její zápasy, čekám takovou rychlou betonářskou hru.“

Na jaké úrovni je váš tenis ve čtvrtém turnaji po půlroční pauze?

„Když jsem se vracela v Miami, ani jsem nevěděla, co od sebe na kurtu čekat. Ale pak jsem se cítila fajn, skoro jako bych ani neměla tak dlouhou přestávku. Samozřejmě fyzická část a zkušenost ze zápasů mi chybí, ale na kurtu se cítím fajn. Nehrát půl roku je dlouhá doba, ale tolik to na sobě nepociťuju.“