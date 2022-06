Roland Garros: Tři české juniorky v semifinále. Šwiateková ve finále

Sedmnáctiletá Havlíčková a o rok mladší Bejlek nastoupí k souboji o postup do finále proti sobě. Soupeřkou šestnáctileté Bartůňkové bude Solana Sierraová z Argentiny, která si poradila s Američankou Liv Hovdeovou.

Jednadvacetiletá světová jednička Šwiateková si zahraje na antukovém turnaji v Paříži o svůj druhý grandslamový titul v kariéře, uspěla zde i předloni. Ve finále narazí na vítězku duelu mezi Martinou Trevisanovou z Itálie a Cori Gauffovou z USA.

Šwiateková prodloužila sérii výher na 34 zápasů, čímž vyrovnala výkon Američanky Sereny Willamsové z roku 2013. O jedno vítězství více má v tomto století už jen Venus Williamsová.

Rodačka z Varšavy porazila Kasatkinovou počtvrté v tomto roce a poprvé na antuce. Ze šesti letošních zápasů na Roland Garros dosud ztratila jen jediný set. Zároveň je v šestém finále turnaje WTA za sebou, naposledy prohrála v únoru v Dubaji s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

„Je to skvělý moment. Cítím velké emoce. Jsem vděčná, že tu jsem, jsem zdravá a mohu hrát svou hru. Mám to tu ráda,“ řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková. „Snažím se přistupovat ke každému zápasu stejně. Kdybych si uvědomila, že je to jeden z mých největších zápasů v sezoně, mohlo by mě to vystresovat,“ doplnila.

Šwiateková potrestala v utkání 24 nevynucených chyb své soupeřky. Sama jich udělala o jedenáct méně a zahrála 22 vítězných míčů. Kasatkinová, která před semifinálovým duelem neztratila na turnaji ani set, si připsala teprve druhou porážku z posledních jedenácti zápasů.

Své vítěze už zná mix, slaví Japonka s Nizozemcem

Japonská tenistka Ena Šibaharová a Wesley Koolhof z Nizozemska získali na Roland Garros titul ve smíšené čtyřhře. Ve finále dnes porazili 7:6 a 6:2 norsko-belgickou dvojici Ulrikke Eikeriová, Joran Vliegen.

Šibaharová s Koolhofem v prvním setu promarnili vedení 4:1, ale v tie-breaku poté vymazali ztrátu 2:5. Druhá sada už byla jasnou záležitostí druhé nasazené dvojice, která si připsala první grandslamový triumf.

Dosavadním maximem Šibaharové na turnajích velké čtyřky byla semifinále ve čtyřhře z letošního Australian Open a loňského Wimbledonu. Koolhof v mužském deblu neuspěl ve finále US Open v roce 2020.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur):

Ženy:

Dvouhra - semifinále:

Šwiateková (1-Pol.) - Kasatkinová (20-Rus.) 6:2, 6:1.

Muži:

Čtyřhra - semifinále:

Arévalo, Rojer (12-Salv./Niz.) - Boppana, Middelkoop (16-Ind./Niz.) 4:6, 6:3, 7:6 (10:8).

Smíšená čtyřhra - finále:

Šibaharová, Koolhof (2-Jap./Niz.) - Eikeriová, Vliegen (Nor./Belg.) 7:6 (7:5), 6:2.

Juniorky:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Havlíčková (9-ČR) - Xuová (Kan.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:1, Bejlek (10-ČR) - Andrejevová (14-Rus.) 6:4, 6:1, Bartůňková (13-ČR) - Daubnerová (12-SR) 6:3, 6:0.