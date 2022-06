Roland Garros: Nadal má 22. titul a nekončí! Budu bojovat dál, slíbil

Legendární tenista Rafael Nadal získal rekordní 14. titul z Roland Garros a 22. grandslamový celkově, čímž zase odskočil dvojici Federer – Djokovič. Ti jich mají dvacet. Španělský antukový král dnes ve finále porazil Nora Caspera Ruuda v poklidu 6:3, 6:3 a 6:0. V závěru pařížského turnaje se spekulovalo, že by mohl po bitvě o titul ohlásit konec kariéry kvůli zdravotním potížím. Nadal ale při své pozápasové řeči prohlásil, že ještě zkusí bojovat a prozatím nekončí.

Nadal se dva dny po 36. narozeninách stal nejstarším vítězem Roland Garros v historii. Na French Open vyhrál 112. zápas, prohrál dosud jen tři. Španělský tenista zůstal na pařížské antuce neporažený i ve svém čtrnáctém finále. Navázal na lednový triumf na Australian Open a může myslet na kalendářní Grand Slam.

Nadal zahájil finálové utkání sebevědomě. Po dvou prolomených servisech vyhrál první sadu jasně 6:3. Ruud ve druhém setu si za stavu 2:1 vybojoval brejk. Nadal však od té doby zapnul na vyšší úroveň a pěti gamy za sebou sadu otočil ve svůj prospěch. V nastoleném tempu pokračoval i v závěrečném setu, v němž nadělil soupeři „kanára“. Tento počin se povedl Španělovi ve finále Roland Garros potřetí v kariéře.

Nadal vyrovnal 22 grandslamovými tituly bilanci Steffi Grafové. Více triumfů mají v tenisové historii jen Serena Williamsová (23) a Margaret Courtová (24).

Po zápase při své řeči utnul spekulace o možném konci kariéry. „Je pro mě těžké popsat pocity, kterými si teď procházím. Být tady v 36 letech a zase na vrcholu a navíc přepsat historické tabulky ziskem dalšího grandslamu. Chtěl bych na to ještě navázat a pokračovat v těchto výkonech. Nevím, co se stane v budoucnosti, ale budu pořád bojovat,“ slíbil nadšenému pařížskému davu po přesvědčivé výhře 3:0 na sety.

O 13 let mladší Ruud svému vzoru Nadalovi příliš vzdorovat nedokázal a prohrál za dvě hodiny a 20 minut. Osmý hráč žebříčku ATP se do finále grandslamu probojoval jako první Nor v historii. Dosud bylo jeho maximem 4. kolo z loňského Australian Open.

Spekulace se nicméně k Ruudovi rovněž dostaly. „Doufám, že ještě budeš pokračovat a ještě si spolu tady v Paříži zahrajeme,“ přál si norský talent ještě předtím, než se ke slovu dostal Španěl.

Nadal hrál s prášky proti bolesti

Celý turnaj Rafael Nadal naznačoval, že letošní ročník Roland Garros mohl být jeho posledním. „Radši bych finále prohrál a měl novou nohu. S tou bych vedl šťastný život. Vítězství jsou krásná, ale život je mnohem důležitější než jakýkoliv titul. Zvlášť po kariéře, jakou mám za sebou,“ prohlásil Nadal po postupu do finále Roland Garros.

Prošel do něj díky skreči zraněného Alexandra Zvereva, německý tenista však nebyl jediný, kdo trpěl bolestí. Nadal hrál turnaj a vlastně celý poslední rok s velkými problémy v levém chodidle, které způsobuje degenerativní onemocnění zvané Müller-Weissův syndrom.

Jde o důsledek růstové vady a lékaři mu ho diagnostikovali coby devatenáctiletému již v roce 2005, potýká se s ním tudíž v podstatě celou kariéru. V poslední době je však bolest horší a horší. Aby mohl vůbec letos v Paříži startovat, musel hrát pod prášky proti bolesti a užívat léky proti zánětům. „Ani nevím, kolik injekcí jsem během celého turnaje dostal,“ přiznal po zvládnutém finále.

Stav Nadalova levého chodidla je prý již tak vážný, že kvůli nedostatečnému prokrvování mu odumírá tkáň a bude muset po Roland Garros podstoupit operaci, jež může znamenat konec jeho kariéry. Ještě před utkáním o tom informoval španělský deník Marca.

Nadal však po zápase přiznal, že končit nechce a slíbil, že bude bojovat, aby se na kurty a speciálně na milované Roland Garros vrátil.