Díky, Beyoncé! Muchovou naladil koncert, v Paříži se stává hrozbou

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Zazářit, když se to nejvíc počítá. Tenhle talent v sobě Karolína Muchová má. Proto ani nepřekvapilo, že v 1. kole Roland Garros znovu stopla jednu z hvězd. Po roce to opět v Paříži odnesla Maria Sakkariová, aktuální světová osmička. Tu v zápase takřka identickém, jakým bylo loňské druhé kolo, přemohla rodačka z Olomouce 7:6 (5), 7:5. A nemohla si vzpomenout, kdy se na kurtu cítila tak dobře jako poslední měsíce. „V tréninku hraju ještě líp,“ dávala naději k velkým věcem. Třeba už v Paříži…

Přípravu na první kolo jste měla pestrou, v pátek večer jste se s kamarádkou Karolínou Plíškovou vydaly v Paříži na koncert Beyoncé. Jaký byl?

„Naprosto skvělý. Je to jedna z věcí, kterou si můžu škrtnout ze seznamu, protože to byl jeden z nejlepších koncertů, na kterém jsem zatím byla. A to já chodím docela dost. Je to prostě paní zpěvačka.“

Takže vám před zápasy na Roland Garros jede ve sluchátkách právě Beyoncé?

„No jasně. Odteď to bude jenom ona. Ráda takhle před turnaji vyrazím za zábavou. Před US Open jsem byla na Shawnu Mendesovi, před Wimbledonem na Backstreet Boys. A vždycky jsem pak hrála dobře.“

Což se teď potvrdilo v 1. pařížském kole proti Sakkariové…

„Věděla jsem, co od ní mám čekat, loni jsme hrály na antuce dvakrát, takže jsem se na zápasy podívala. Držela jsem se plánu, abych byla agresivní, hrála i slicy a kraťasy, aby se nedostala do rytmu. Loni jsem ji tu porazila, i to mi dodalo sebedůvěru.“

Před rokem to bylo 2. kolo a výsledek 7:6, 7:6, letos 1. kolo a 7:6, 7:5. Celkem déja vu, že?

„A taky se hrálo na kurtu Suzanne Lenglenové. Vybrala jsem si stejnou lavičku jako loni. Ráno mě rozehrával stejný sparing jako před rokem. Všechno se mi to vrátilo.“

Tak snad to tak nebude pokračovat, minulou sezonu jste si hned v dalším zápase podvrkla kotník a musela skrečovat…

„To mi radši ani nepřipomínejte. Při rozehrávce před zápasem jsem si ten samý kotník lehce obrátila. Jen jsme se na sebe s kondičákem koukli a radši jsem si oba dva kotníky šla nechat zatejpovat.“

Srší z vás velká pohoda. Odkud se bere?

„Poslední turnaj v Římě byl dobrý, v trénincích se cítím skvěle a hraju ještě líp než poslední zápas. Mám sebedůvěru.“

Kdy jste se naposledy takhle cítila?

„Po pravdě ani nevím. I když jsem i letos měla pár zdravotních maličkostí a nehrála všechny turnaje s plnou přípravou, daří se. Důležité je, že mám dost zápasů, vyhrávám i proti dobrým hráčkám, to na sebevědomí dost pomáhá.“

Je konec května a vás čeká už 28. utkání sezony. Tolik zápasů jste neodehrála v žádné ze tří posledních celých sezon. Loni v září jste byla ve třetí stovce žebříčku, teď už vám patří 43. příčka. Jste zase v klidu?

„Snažím se získat zpátky své postavení na žebříčku, myslím, že bych mohla být na grandslamech aspoň nasazená, takže ještě to trochu chce. Ale jsem ráda, že se krok po kroku blížím.“

A po herní stránce?

„Svůj tenis pořád buduji, od začátku roku to jde skvěle. Jsem typ, který chce všechno za minutu, ale s týmem víme, že musíme být trpěliví. Trochu jsem tým obměnila, pracuji trochu jinak. A vyplácí se to.“

Tolik vám prospěl návrat k bývalému kouči Emilu Miškemu?

„On je hodně kreativní, dobře sedí stylu, který chci hrát. Tréninky jsou chytré, není to tak, že mě do něčeho nutí, je to skoro jako bych se trénovala sama, nechává mě dělat věci podle sebe. Hodně mluvíme, mám to takhle ráda.“