Roland Garros ONLINE: Krejčíková prohrála set, naděje proti favoritce

Nosková postoupila do 2. kola Roland Garros poprvé v kariéře, její soupeřka Danka Koviničová z Černé Hory duel za stavu 6:3, 2:1 pro českou tenistku vzdala. Předloňská vítězka pařížské juniorky narazí příště na Brendu Fruhvirtovou, nebo turnajovou čtyřku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. Dohrála naopak nasazená jednatřicítka Bouzková, která nestačila na Číňanku Wang Sin-jü a podlehla jí 4:6, 6:7.

Nosková vylepšila bilanci českých tenistů v Paříži. Do druhého kola prošli zatím čtyři, osm skončilo a dvě hráčky mají úvodní zápas ještě před sebou. Vedle Brendy Fruhvirtové se dnes představí ještě předloňská dvojnásobná šampionka Barbora Krejčíková, jež vyzve Ukrajinku Lesju Curenkovou.

Finalistka letošního turnaje v Adelaide Nosková se v hlavní soutěži Roland Garros představila podruhé. V šesté hře prvního setu se jí povedl brejk a díky stoprocentnímu podání se ujala vedení. Koviničová si na začátku druhé sady vyžádala zdravotní pauzu a nechala si ošetřit záda. Poté co ve třetí hře ztratila znovu servis, duel předčasně ukončila.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Bouzková po roce nenavázala na pařížské antuce na postup do 2. kola a vypadla v úvodní fázi už počtvrté. Utkání ztratila za hodinu a 51 minut.

„Dost špatně jsem servírovala. Myslím, že procento prvního servisu bylo dost nízké. I tak jsem měla šance, v obou setech jsem vedla. Celkově jsem měla smůlu,“ řekla novinářům Bouzková. „Dneska to bolí, ale poslední týdny ode mě byly tam, kde chci být. Poslední dva měsíce jsem se dostávala do své hry. Půjdu ještě do debla a pak bude příprava na trávu,“ doplnila. Čtyřiadvacetileté pražské rodačce nepomohlo 21 vítězných míčů, Wang Sin-jü jich zahrála o patnáct víc.

Bouzková utkání zahájila lépe a v sedmé hře získala jako první výhodu brejku. Od stavu 4:3 ale prohrála tři hry a 80. hráčka světa vývoj otočila. Také druhou sadu měla Češka dobře rozehranou. Díky třem brejkům utekla do vedení 4:1 a měla pak i čtyři setboly. Nedokázala je ale proměnit a duel dospěl do zkrácené hry.

V ní ještě Bouzková srovnala nepříznivý vývoj z 0:4, mečboly si ale vypracovala soupeřka a ten druhý využila. Jednadvacetiletá Číňanka postoupila do 2. kola Roland Garros poprvé v kariéře.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Nišioka (27-Jap.) - Wolf (USA) 1:6, 3:6, 6:4, 6:3, 6:3, Olivieri (Arg.) - Mpetshi Perricard (Fr.) 7:6 (7:3), 4:6, 4:6, 7:5, 6:1, Molčan (SR) - Gaston (Fr.) 6:1, 7:6 (7:4), 6:4, Paul (16-USA) - Stricker (Švýc.) 6:3, 6:2, 6:4, Ruud (4-Nor.) - E. Ymer (Švéd.) 6:4, 6:3, 6:2, Jarry (Chile) - Dellien (Bol.) 6:4, 6:4, 6:2, Purcell - Thompson (oba Austr.) 7:5, 1:6, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Nosková (ČR) - Koviničová (Č. Hora) 6:3, 2:1 skreč, Dodinová - Janicijevicová (obě Fr.) 0:6, 6:2, 6:1, Wang Sin-jü (Čína) - Bouzková (31-ČR) 6:4, 7:6 (7:5), Parryová (Fr.) - Kalininová (25-Ukr.) 6:2, 6:3, Andrejevová (Rus.) - Riskeová-Amritrajová (USA) 6:2, 6:1, Petersonová (Švéd.) - Ferrová (Fr.) 6:2, 6:0, Džábirová (7-Tun.) - Bronzettiová (It.) 6:4, 6:1, Danilovičová (Srb.) - Baindlová (Ukr.) 6:3, 6:2.