Tým Bouzkové jde dál: plačící Japonku diskvalifikovali jako Djokoviče

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Velkou deblovou bitvu o čtvrtfinále Roland Garros rozštípnul nečekaný zvrat. A Marie Bouzková se španělskou kamarádkou Sarou Sorribesovou odcházely z kurtu coby vítězky, aniž by musely proměnit mečbol. Pár Miju Katoová – Aldila Sutjiadiová byl diskvalifikován poté, co nejmenší žena na kurtu, pouhých 156 centimetrů vysoká Japonka Katoová, nechtěně trefila tenisákem sběračku. Česko-španělský pár vyhrál první set 7:6, v tom druhém ale ztrácel 1:3, když supervizor utkání ukončil.

Byl to nevinný okamžik v půlce druhého setu vyrovnaného zápasu, který v tu chvíli trval už hodinu a 44 minut. A mohl se táhnout ještě mnohem déle. Druhé podání Sorribesové zreturnovala Indonésanka Sutjiadiová do sítě, její partnerka Katoová míček zvedla a bez emocí ho pomalým jednoručným bekhendem poslala na druhou stranu, aby ušetřila podavačům práci. Naneštěstí mladičká sběračka na druhé straně sítě už byla v tu chvíli v pozoru připravena podávat další tenisáky servírujícímu páru, nečekala přílet jiné žluté koule a ta ji trefila do ramene.

Česko-španělský pár okamžitě zareagoval, přestal hrát a reklamoval u umpirového rozhodčího, že jde o prohřešek na diskvalifikaci. „Vždyť pláče,“ poukazovaly svorně Bouzková se Sorribesovou a nehodlaly pokračovat.

Následoval klasický kolotoč debat, příchod supervizora, jenž si nechal situaci popsat od umpirového. A nakonec japonsko-indonéskému týmu oznámil verdikt o diskvalifikaci: „Pokud mimo hru někoho trefíte míčkem a zraníte ho, jste za to zodpovědné, i když to nebyl úmysl,“ pravil a dočkal se bučení fanoušků. O zranění sběračky se dalo mluvit ale velmi těžce, dívka ve věku cirka druhého stupně základní školy plakala s největší pravděpodobností z úleku z rány i toho, že se nečekaně a nedobrovolně stala středem pozornosti. Se slzami v očích nakonec odcházela z kurtu Japonka Katoová, jíž se indonéská parťačka snažila marně utěšit.

Událost nechala vzpomenout na slavnou diskvalifikaci Novaka Djokoviče z US Open 2020. Srb tehdy vzteky odpálil míček a nastřelil čárovou rozhodčí do krku.