Nádrž plná, tělo drží. Muchová stojí před životní šancí na grandslam

Že tohle Roland Garros bude dobrým turnajem, tušila Karolína Muchová už před jeho startem. Předminulý pátek vyrazila s kamarádkou Karolínou Plíškovou na Stade de France, kde koncertovala Beyoncé. Amatérská kytaristka a milovnice hudby odcházela naprosto ohromená. „Jeden z nejlepších koncertů života, a to chodím celkem hodně,“ líčila. „Ráda takhle před turnaji vyrazím za zábavou. Před US Open jsem byla na Shawnu Mendesovi, před Wimbledonem na Backstreet Boys. A vždycky jsem pak hrála dobře,“ vyřkla věštbu.

O dva týdny a pět vítězství později stojí v semifinále Roland Garros. Dveře k největšímu úspěchu života na antuce rozrazila při premiéře na Chatrierově stadionu suverénně. Rusku Anastasii Pavljučenkovovou přemohla za 98 minut 7:5, 6:2.

Tahle čísla nejsou pouhou statistikou, říkají mnohem víc. O tenisu Muchové nikdo nepochybuje. Vymyslete si jakýkoliv úder a ona ho ze svého arsenálu vytáhne. V monotónním ženském tenise působí jako zjevení. Její talent nemá limity. Problémem vždy bývalo tělo. Rozsype se dřív, než bude mít šanci něco vyhrát, prohlašovali v minulosti zasvěcení.

K tomu, abyste vyhráli grandslam, potřebujete i štěstí. Na počasí, dobrý program, abyste si třeba nepodvrkli kotník jako ona loni v Paříži. Musí se vám vše sejít, říká se. A hráčce I. ČLTK jde letos v Paříži karta skvěle.

Na grandslamech vždy hraje nejlépe. „Jsem při nich víc motivovaná,“ říká. To je jen půlka pravdy. Ta druhá? Volný den mezi zápasy. Pro křehkou tenistku s dlouhým chorobopisem živá voda. Dvakrát prohrála čtvrtfinále Wimbledonu i kvůli tomu, že následovalo bezprostředně po osmifinálovém pondělí a neměla čas zregenerovat. Předloni na Australian Open vyřadila ve čtvrtfinále domácí světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, aby v semifinále znovu bez dne volna podlehla slabší protivnici Jennifer Bradyové z USA. Hrála s natrženým břišním svalem a bolestí zad.

Ale tentokrát? Program Roland Garros by si sama lépe nevymyslela. V úterý hrála už od 11 hodin, další mač ji čeká až ve čtvrtek zřejmě od 15.00, její střet se Sabalenkovou nasadí francouzští pořadatelé velmi pravděpodobně jako první na program. „Budu mít celý večer volný, postarám se o tělo, dobře se vyspím. A celou středu mám na to, že kdyby mi něco zatuhlo, můžeme na tom pracovat. Pomáhá to hodně,“ těšilo tenistku, jež má v sezoně výstavní zápasové skóre 24:7, sebedůvěru i zdraví.

Během pěti zápasů ztratila na Roland Garros jediný set, a když už to muselo být, tak ho Argentince Nadie Podorské zvládla odevzdat 0:6, takže žádné velké plýtvání silami. Zatím nesvedla žádnou extrémní bitvu, během pěti duelů strávila na kurtu ani ne devět hodin. „Ušetřila jsem dost energie. Když to srovnám s Austrálií, kde jsem nastupovala na semifinále s natrženým břišním svalem, cítím se daleko líp,“ přiznává.

A pokud se Karolína Muchová cítí dobře, i ty největší hvězdy musí zpozornět. Byť je v žebříčku pouze číslem 43, její tenisový um je mnohem vyšší. „Sky is the limit,“ diktovala na tiskové konferenci.

Tak ať to v Paříži vyjde až do nebe…

Češi v semifinále Roland Garros od roku 1990:

2023 Karolína Muchová ?

2021 Barbora Krejčíková vítězka

2020 Petra Kvitová semifinále

2019 Markéta Vondroušová finále

2017 Karolína Plíšková semifinále

2015 Lucie Šafářová finále

2010 Tomáš Berdych semifinále

2006 Nicole Vaidišová semifinále

1996 Jana Novotná semifinále

1992 Petr Korda finále

1990 Jana Novotná semifinále