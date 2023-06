Muchová o postupu: Při zápase jsem zpívala, pak jsme si s rodiči pobrečeli

Grandslamová finalistka, jak vám to zní?

„Velmi nově. A super. Nevím, co by mi teď znělo v uších hezčeji než tohle.“

Tušila jste vždy, že v sobě máte takový úspěch?

„Vždycky jsem věřila, že mám schopnost to dokázat. A jsem ráda, že se to povedlo.“

Po konci utkání bylo vidět, jak jste dojatá.

„Po tom obratu jsem tomu trochu nevěřila, nevěděla jsem, co se stalo. Bylo to tak rychlé. Byla jsem strašně ráda, měla jsem i na krajíčku. Už se mi to chtělo na kurtu úplně pustit. Vydržela jsem to ale, až když jsem z něj zmizela, pobrečela jsem si. Byla jsem docela vyčerpaná a plná toho zážitku, muselo to jít ze mě ven.“

Setkání s rodiči po utkání muselo být také emotivní, že?

„To ano. Viděli jsme se hned po zápase. Všichni jsme si trochu pobrečeli, bylo to emotivní. Jsou strašně pyšní a nemůže to být lepší.“

Gratulací je zřejmě spousta.

„Mobil mám k explodování, takže ho zatím radši neotvírám. Nevím, jestli to vůbec udělám. Vážím si všech zpráv, ale už je docela večer a nechtěla bych se v tom ztratit.“

Vzhledem k jeho důležitosti, průběhu i síle soupeřky – byl to nejlepší zápas v kariéře?

„Dala bych ho určitě do top tří, možná byl i nejlepší vzhledem k tomu, jak se vyvíjel a nakonec otočil… Asi ano, díky tomu, že mě posouvá do finále, je to asi nejlepší výhra. Ani nevím, jestli jsem kdy hrála na tak velkém kurtu před tolika lidmi.“

Jste velká milovnice hudby. Vnímala jste kapelu, která o pauzách během utkání hrála na tribuně známé hity?

„Vnímala. A některé písničky jsem si s nimi i dokonce zpívala. Třeba Bella Ciao. Bylo to vtipný a podle mě úplně super.“

Jste oceňována za skvělou taktiku, kterou jste dokázala perfektně dodržet. Jaká rada byla nejdůležitější a kdo vám ji dal?

„Připravujeme se vždy společně. Jsme s Jardou (kondičním a fyzioterapeutem Blažkem) a Emilem (tenisovým koučem Miškem) společně i na baráku. Během volného dne koukáme na videa. Hlavně s trenéry a snažíme se vypíchnout, co vidíme. Teď proti Aryně to bylo o tom, že jsem chtěla hodně měnit rytmus. Když se s ní totiž hraje dvakrát na stejné místo, jsou to fakt rány. Neměla jsem ani tolik čas tam něco vymýšlet. Nejlepší rada asi byla mixovat hru a měnit tempo, což jí rozhazovalo údery.“

Sabalenková prohrála 20 z posledních 24 výměn, předvedla velký kolaps. Řekla byste, že jste si zápas víc vyhrála, nebo vám ho ona odevzdala?

„Dala mi šanci a já se jí chopila. Dostala jsem se na vlnu a všimla si, že se začíná trápit a rychle dělá chyby. Takže jsem se snažila ji v tom držet.“

Jak vám bylo za stavu 2:5 ve třetí sadě?

„Bylo důležité, že jsem si udržela svůj servis, i když měla soupeřka mečbol. Věděla jsem o tom, že to je pořád jen o jeden brejk. Už v předešlém gamu na její servis jsem vedla 30:0, ale nevzala jsem to na sebe a nechala ji hrát. Tak jsem si řekla, že už to na ni nenechám, return jen tak nenahodím a nebudu čekat na chybu. Věděla jsem, že musím s něčím přijít. Myslím, že ten game na 4:5 rozhodl. Dobře jsem zareturnovala a cítila jsem, že ona znervózněla. Pomohla mi sem tam nějakou chybou a já toho dokázala využít.“

Ke konci už vás braly křeče. Jak zvládlo tělo tříhodinový zápas?

„Byl to dlouhý a velmi intenzivní zápas. Už po dvou hodinách to moje tělo cítilo, běhala jsem doprava a doleva, do každého úderu jsem se snažila dát maximum, což mě stálo dost energie. Malinko unavená jsem. Ale hned se vrhneme na fyzio a doufám, že budu na sobotu ready.“

Ve finále vás čeká světová jednička a obhájkyně titulu Iga Šwiateková. V jediném vzájemném zápase jste ji porazila, bylo to v roce 2019 na antuce v Praze. Dává vám to výhodu?

„Už jsou to čtyři roky, Iga tenkrát v Praze hrála kvalifikaci. Teď už je nějakou dobu světová jednička, je to neporovnatelné a určitě si nemyslím, že tam půjdu s nějakou výhodou. Ona bude favoritka, ale my si s týmem zase sedneme a budeme hledat mezírky v její hře, jak toho co nejlíp využít a odehrát finále co nejlíp.“

Po světové dvojce vás čeká světová jednička. Víte vůbec, že proti hráčkám z top 3 žebříčku jste zatím v kariéře vyhrála všech pět vzájemných zápasů?

„Fakt, to jsem netušila. (úsměv) Možná je to mou hrou, bojovným duchem, zkrátka vším dohromady.“