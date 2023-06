„Jazda“ na nejslabším povrchu. A teď Muchová cílí na Wimbledon, jenže...

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Antuka je její nejslabší povrch, tráva nejsilnější. A po finále Roland Garros startuje už za tři týdny Wimbledon. Dosaďte do této rovnice jméno nově zrozené star Karolíny Muchové a Česko bude mít v All England Clubu letos extra silnou armádu slečen a dam s raketou. „Vrátím se ještě silnější, to není klišé,“ zařekla se Muchová, která svůj talent a cit pro hru na trávě už v minulosti demonstrovala dvěma pochody do wimbledonského čtvrtfinále.

Newyorské Timesy o Karolíně Muchové napsaly, že do Roland Garros bývala jak skvělá nezávislá zpěvačka, která občas zapěla po půlnoci v zapadlém klubu a její vystoupení se pro lidi znalé věci staly kultovní. Po pařížském megaúspěchu by už ale mohla klidně zpívat ve Wembley.

Lépe zůstat u tenisu, ale směr Anglie zachovejme. Sezona jahod je tu a s ní i Wimbledon, jenž vypukne na londýnské adrese SW 19 už v pondělí 3. července. Travnatý grandslam měla Muchová v hlavě, už když mířila na Roland Garros. Coby 43. tenistka pořadí WTA Tour hodlala vylepšit svůj žebříček natolik, aby ve Wimbledonu byla mezi dvaatřicítkou nasazených. Plán naplnila vrchovatě – v novém vydání rankingu vyletí na kariérní 16. místo.

Mohla nahlédnout i do top 10, Iga Šwiateková však byla v sobotním pařížském finále proti. Hrálo se 2 hodiny a 46 minut ve velkém parnu. Dámy se na tribuně ovívaly vějíři, pánové slamáky. Vyvrcholení turnaje zprvu hrozilo pro Muchovou debaklem. Proti světové jedničce prohrávala 2:6 a 0:3. Pak rodačka z Olomouce zosnovala velký comeback, ve třetím setu vedla 2:0 a 4:3 s brejkem. Přesto je letošní šampionkou antukové Paříže světová jednička po triumfu 6:2, 5:7, 6:4. Jak ráda Šwiateková říká, byla to „jazda“.

I pro šestadvacetiletou Muchovou, jíž první grandslamové finále kariéry přineslo hořkost z prohrané koncovky i hlad se do tak velkého zápasu opět vrátit. Patnáct tisíc aplaudujících diváků na Chatrierově stadionu ji při ceremoniálu rozplakalo, v lepší atmosféře nikdy nehrála.

„Tyhle dva týdny mě dost motivují. Ukázaly mi to, že můžu hrát s úplně nejlepšími. Už v semifinále jsem měla skvělý zápas, teď jsem byla blízko vítězství proti světové jedničce na antuce. Přitom mám radši beton a trávu. Říká mi to, že jsem schopná dělat takové velké výsledky. Je to hodně motivující a dobré pro sebevědomí,“ hlásala hráčka I. ČLTK. „Vím, že další grandslamové finále nepřijde lusknutím prstů, ale zase se o něj pokusím.“

Travnatá sezona startuje právě teď. Původně měla Muchová už od pondělka hrát turnaj v nizozemském Hertogenboschi, zcela logicky však bude odpočívat. Z Roland Garros si odveze provozní šrámy na těle, vyčerpání fyzické a hlavně psychické.

„Bude to setsakramentská práce dát ji dohromady. Už teď je jasné, že stoprocentně připravená na Wimbledon nebude. Ale budeme se snažit o takový plán, aby byla co nejlepší. V první řadě ale musí být fit a to je úloha nejbližších dní. To jediné nás teď zajímá,“ líčil tenistčin kouč Emil Miške.

Karolína Muchová ve Wimbledonu 2022 1. kolo 2021 čtvrtfinále 2020 nehrálo se 2019 čtvrtfinále

Trenér zároveň prozradil, že během Roland Garros prodělala Muchová podobnou nemoc se zvýšenou teplotou a dýchacími problémy jako loňská wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová. Hráčka Kazachstánu se před 3. kolem v Paříži z turnaje raději odhlásila. „I proto, když hodnotíme Kájin výsledek, je pro nás vítězka,“ uvedl slovenský trenér.

Sama Muchová plánovala, že by před Wimbledonem ráda sehrála alespoň jeden přípravný turnaj na trávě. Únava však na ni teprve udeří, je klidně možné, že do londýnského grandslamu půjde z voleje. Vždyť je už léta známá tím, že starty na turnajích šetří a preferuje kvalitu před kvantitou.

Ani to by neměla být potíž. Staré známé pravidlo říká, že nejlepší přípravou na Wimbledon je hrát dobře v Paříži. A to Muchová o moc lépe dělat nemohla.

I díky tomu už může její tým pošilhávat po žebříčku letošní sezony, v němž je pátá a hlasitě si říká o premiérový start na Turnaji mistryň. Přitom to nejlepší v roce má ještě před sebou, s Wimbledonem na prvním místě.