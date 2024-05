Dva české postupy na Roland Garros, dál jde i Alcaraz. Krejčíková končí

Marie Bouzková v Bogotě postoupila do finále • Profimedia.cz

Marie Bouzková postoupila na turnaji v Bogotě do semifinále • Profimedia.cz

Zatímco první set byl jasnou záležitostí Bouzkové, ve druhém 29. nasazená Kuděrmětovová smazala ztrátu 1:4. Další dva gamy ale opět patřily pětadvacetileté české hráčce. Dvaačtyřicátá hráčka žebříčku Bouzková postoupila do druhého kola Roland Garros teprve podruhé, čtyřikrát na pařížské antuce skončila v prvním kole. Její další soupeřkou bude 135. hráčka světa Jana Fettová z Chorvatska.

„Podržel mě servis, hlavně v prvním setu. Tam se mi hodně ulevilo hned po prvním gamu. Dobře jsem dnes četla soupeřčinu hru a myslím, že i úderově. Připadalo mi, že jsem tam byla vždycky včas. Pak se samozřejmě hraje líp. Snažila jsem se mít lepší začátek než na minulých turnajích tento rok. To se povedlo a jsem moc ráda, že jsem to nakonec vybojovala,“ řekla Bouzková serveru Tenisový svět.

Dvaatřicátá nasazená Siniaková porazila hráčku z poloviny druhé stovky žebříčku Gálfiovou za 1:53 hodiny herního času. Utkání bylo v prvním setu na více než hodinu přerušeno kvůli dešti. V druhém setu Siniaková se soupeřkou, jež se do hlavní soutěže dostala jako „lucky loser“ z kvalifikace, prohrávala už 1:4. Vývoj česká tenistka otočila, a i když za stavu 5:4 utkání nedopodávala, tie-break ovládla jasně 7:3. Rodačka z Hradce Králové postoupila v Paříži do 2. kola pošesté v kariéře, její příští soupeřkou bude domácí Francouzka Chloé Paquetová.

„Byl to dobrý zápas, soupeřka hrála opravdu dobře, nedělala moc chyb. Musela jsem hodně bojovat. Na konci jsem se snažila hrát více agresivně, víc do toho chodit. Určitě mi pomohlo, že jsem vyhrála první set, ve druhém jsem se do toho snažila chodit a čekat na příležitosti,“ řekla Siniaková pro Tenisový svět.

Čtyřiadvacátá nasazená Krejčíková nedokázala v Paříži ukončit svou letošní nevydařenou sérii na antuce, na níž prohrála všechny tři dosavadní zápasy. V duelu s Golubicovou rychle ztrácela 0:4. Úvodní set sice dotáhla do tie-breaku, v něm jí ale soupeřka opět odskočila na rozdíl čtyř bodů a získala ho 7:3. Dohánět manko musela česká reprezentantka i ve druhé sadě. V osmém gamu dokázala vyrovnat, vzápětí však znovu přišla o servis a Švýcarka vracející se po delší zdravotní pauze už zápas dopodávala.

Uzdravený Alcaraz suverénně vyhrál

Wimbledonský šampion Carlos Alcaraz po vyléčení zraněného předloktí vstoupil vítězně do French Open. V první kole antukového grandslamu třetí hráč světového žebříčku suverénně porazil amerického soupeře J.J. Wolfa po setech 6:1, 6:2, 6:1. Hráče, který do soutěže postoupil jako lucky loser z kvalifikace, vyřadil za hodinu a 53 minut hry, zápas se kvůli dešti dohrával pod zataženou střechou.

Jednadvacetiletý Španěl a semifinalista loňského ročníku se vrátil na kurty poprvé od dubnového turnaje v Madridu, kde měl letos dosud jedinou zkušenost s nejpomalejším tenisovým povrchem. Poté vynechal Masters v Římě a předtím chyběl i v Monte Carlu a Barceloně.

Před vstupem do druhého grandslamu roku ještě Alcaraz hovořil opatrně. „Jsem na tom lépe, forhend hraju mnohem ostřeji a s větší intenzitou než například v Madridu. Ale myslím na to ještě někdy při úderech, na tom musím zapracovat,“ řekl Alcaraz.

Tenisový grandslamový turnaj French Open (antuka, dotace 53,5 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Rubljov (6-Rus.) - Daniel (Jap.) 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5,

Dimitrov (10-Bulh.) - Kovacevic (USA) 6:4, 6:3, 6:4,

Sonego (It.) - Humbert (17-Fr.) 6:4, 2:6, 6:4, 6:3,

Čang Č'-čen (Čína) - Vukic (Austr.) 6:4, 4:6, 6:3, 7:5,

Nakashima - Moreno de Alboran (oba USA) 6:1, 6:7 (6:9), 6:3, 6:2,

Martínez (Šp.) - Tirante (Arg.) 5:7, 6:4, 3:6, 6:4, 6:3,

Alcaraz (3-Šp.) - Wolf (USA) 6:1, 6:2, 6:1,

Hurkacz (8-Pol.) - Močizuki (Jap.) 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3,

Marterer (Něm.) - Thompson (Austr.) 6:3, 6:2, 6:0,

De Jong (Niz.) - Draper (Brit.) 7:5, 6:4, 6:7 (3:7), 3:6, 6:3,

Bergs (Belg,) - Tabilo (24-Chile) 3:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:2,

Korda (27-USA) - Mayot (Fr.) 6:2, 7:6 (7:4), 6:4,

Müller (Fr.) - Nardi (It.) 6:4, 6:1, 6:3,

Gasquet (Fr.) - Čorič (Chorv.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), 6:4,

Marozsán (Maď.) - Kukuškin (Kaz.) 6:2, 6:2, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Bouzková (ČR) - Kuděrmětovová (29-Rus.) 6:2, 6:4,

Vekičová (Chorv.) - Curenková (Ukr.) 6:5 skreč,

Ja-fan Wang (Čína) - Timofejevová (Rus.) 6:3, 6:3,

Ostapenková (9-Lot.) - Cristianová (Rum.) 6:4, 7:5,

Jastremská (30-Ukr.) - Tomljanovicová (Austr.) 3:6, 6:3, 6:3,

Ósakaová (Jap.) - Bronzettiová (It.) 6:1, 4:6, 7:5,

Siniaková (32-ČR) - Gálfiová (Maď.) 7:5, 7:6 (7:3),

Kosťuková (18-Ukr.) - Pigossiová (Braz.) 7:5, 6:7 (4:7), 6:4,

Garciaová (21-Fr.) - Lysová (Něm.) 4:6, 7:5, 6:2,

Fettová (Chorv.) - Bouzasová (Šp.) 6:2, 3:6, 7:5,

Keninová (USA) - Siegemundová (Něm.) 4:6, 6:2, 6:2,

Anisimovová (USA) - Šramková (SR) 7:6 (8:6), 6:4,

Golubicová (Švýc.) - Krejčíková (24-ČR) 7:6 (7:3), 6:4,

Paquetová (Fr.) - Šnajderová (Rus.) 6:3, 6:1,

Tausonová (Dán.) - Mariaová (Něm.) 6:2, 6:3,

Wang Si-jü - Paj Čuo-süan (obě Čína) 7:5, 6:7 (4:7), 6:3,

Zidanšeková (Slovin.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:2, 2:6, 6:1.