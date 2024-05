Roland Garros ONLINE: Bouzková slaví postup dál, v akci další dvě Češky

Marie Bouzková v Bogotě postoupila do finále • Profimedia.cz

V úvodní den zasáhnou do Roland Garros tři z celkově sedmi zástupců českého tenistu, kteří se dostali do hlavní soutěže druhého grandslamu sezony. Dnes se na pařížské antuce představí bývalá šampionka Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Na všech dvorcích kromě hlavního kurtu Philippea Chatriera se začne hrát v 11:00. Marie Bouzková vstoupila do turnaje vítězstvím. V prvním kole porazila 6:2 a 6:4 Veroniku Kuděrmětovovou z Ruska. Sledujte ONLINE přenosy českých zápasů na iSport.cz.