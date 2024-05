Bouzková vítězí v Paříži a na MS žene hokejisty: Jako hráče mám ráda Paláta

Zápas trval rovných 100 minut. Jako tradičně jste prohrála na vítězné údery (8:22), ale mnohem méně jste kazila než soupeřka (nevynucené chyby 17:34). Jaké to bylo utkání?

„Hodně těžké, ale servis mě dneska hlavně v prvním setu dost podržel. Povedl se mi i začátek zápasu, což se letos moc nedařilo. Podání mi šlo, byla jsem v pohodě. Jen do některých úderů jsem mohla jít ještě agresivněji.“

Je vítězství důkazem, že je váš loket, kvůli kterému jste vynechala velké turnaje v Madridu a Římě, již v pořádku?

„Už nějaký čas je dobrý. Měla jsem něco s nervem v předloktí, nakonec to povolilo ze dne na den. Již během druhého týdne turnaje v Římě jsem chtěla nastoupit v Parmě, ale kvůli pravidlům mě z něj odhlásili. Takže jsem se rozehrála až ve Štrasburku a cítím se zase dobře.“

V sezoně máte zatím bilanci 11:10. Chtěla jste víc, nebo panuje spokojenost?

„Člověk chce samozřejmě vždy co nejvíc. Kdyby se mi nestalo to předloktí, tak jsem se cítila dobře. Na antuce je to už od finále v Bogotě dobré. Tam mi hodně pomohlo, že jsem mohla odehrát více zápasů a dostat se do rytmu. I když jsem teď měla pauzu, přijde mi, že jsem z něj tolik nevypadla.“

Měnilo se ale složení vašeho týmu. Proč po čtyřech měsících skončila spolupráce s Conchitou Martínezovou?

„Prostě si to nesedlo...“

Jak jste vlastně přišla na slovinského kouče Mika Urbaniju?

„Přišel do týmu spolu s Conchitou v předsezonním bloku, ona s ním už dřív spolupracovala. Jsem ráda, že teď můžu s Mikem navázat na společnou práci, kterou jsme začali před sezonou.“

Takže stále platí, že pracujete na tom, abyste se stala útočnější hráčkou?

„Ano, to je pořád stejné. Mám nějaký základ a teď se snažíme dát do mé hry určité vsuvky – být víc agresivní, zlepšit servis…“

Platíte za velkou hokejovou fanynku. Jak prožíváte tažení českých hokejistů na domácím MS?

„Sledujeme všechno, fandíme každý zápas.“

Máte v týmu oblíbeného hráče?

„Fandím klukům jako celku, ale jako hráče mám moc ráda Paláta, i když osobně ho neznám. Samozřejmě je tam Pastrňák, Rutta, zkrátka celý tým. Budu večer držet palce, aby to vyšlo.“