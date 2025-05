Sedmadvacetiletý Kopřiva zdolal po více než čtyřech hodinách Thiaga Monteira z Brazílie 6:4, 6:3, 4:6, 6:7, 6:1. Bejlek, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, vyřadila nasazenou šestadvacítku Martu Kosťukovou z Ukrajiny 6:3, 6:1.

Kvitová prohrála se Švýcarkou Viktorijou Golubicovou 6:3, 0:6, 4:6. Nosková nevyužila proti Rusce Anastasiji Potapovovové vedení 5:2 v třetím setu a prohrála 7:5, 1:6, 5:7. Macháč skrečoval kvůli zdravotním problémům za stavu 6:7, 1:4 zápas s domácím Quentinem Halysem.

Pětaosmdesátý hráč světa Kopřiva startuje v hlavní soutěži Roland Garros poprvé. Proti Monteirovi přišel o vedení 2:0 na sety, když ve čtvrté sadě nevyužil tři mečboly, v rozhodujícím pátém setu ale triumfoval za 43 minut. Zahrál 43 vítězných míčů, Brazilec doplatil na 78 nevynucených chyb. V dalším kole narazí Kopřiva na turnajovou čtyřku Američana Taylora Fritze, nebo Němce Daniela Altmaiera.

„Těžko říct, kam tuhle výhru řadím. Je to určitě jeden z top momentů. Zatím si to ještě tolik neuvědomuju, i když je to klišé, které říkají všichni. Teď se to děje nějak rychle, možná s odstupem času to budu hodnotit ještě líp než teď,“ řekl Kopřiva českým novinářům.

Premiérový triumf na turnajích „velké čtyřky“ vybojovala také devatenáctiletá Bejlek. Šestadvacátou hráčku světa Kosťukovou porazila za hodinu a 20 minut. Sebrala jí šestkrát podání. Ukrajinka zaznamenala 41 nevynucených chyb.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová, která se po loňském porodu syna Petra vrátila k tenisu v únoru, nenavázala na dva týdny staré vítězné utkání z Říma, kde porazila Rumunku Irinu-Camelii Beguovou. Proti 82. hráčce světa Golubicové doplatila na 45 nevynucených chyb, soupeřka jich měla 21. České hráčce nepomohlo ani 26 vítězných míčů, prohrála za hodinu a 41 minut.

Dvacetiletá Nosková byla v minulých dvou letech v Paříži v druhém kole a letos k tomu měla velmi blízko. Nasazená hráčka číslo 29 se v rozhodujícím setu ujala nad Potapovovou čistou hrou vedení 5:2. Pak už ale česká tenistka neuhrála ani game, Ruska získala pět her za sebou včetně dvou při podání vsetínské rodačky a za dvě a čtvrt hodiny po obratu vyhrála.

Macháč ve středu skrečoval kvůli zdravotním potížím utkání 2. kola v Ženevě a zápas nedohrál ani o čtyři dny později v areálu Rolanda Garrose. Jednadvacátý nasazený prohrál s Halysem první set 4:7 ve zkrácené hře a poté si vyžádal čas na ošetření zad. V utkání český daviscupový reprezentant pokračoval, ale když v pátém gamu přišel podruhé o servis a ztrácel 1:4, duel skrečoval.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 52,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Medjedovič (Srb.) - Majchrzak (Pol.) 6:3, 6:3, 7:6 (7:2), Fucsovics (Maď.) - Schoolkate (Austr.) 6:4, 6:2, 6:2, Kopřiva (ČR) - Monteiro (Braz.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, Musetti (8-It.) - Hanfmann (Něm.) 7:5, 6:2, 6:0, Paul (12-USA) - Möller (Dán.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:3, 6:1, Tiafoe (15-USA) - Safiullin (Rus.) 6:4, 7:5, 6:4, Navone (Arg.) - Nakashima (28-USA) 7:6 (7:2), 4:6, 6:1, 6:2, Mpetshi Perricard (31-Fr.) - Bergs (Belg.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:4, J. M. Cerúndolo (Arg.) - Michelsen (32-USA) 6:3, 6:2, 6:4, Opelka (USA) - Hijikata (Austr.) 1:6, 6:3, 7:5, 7:6 (7:3), Carreňo (Šp.) - Comesaňa (Arg.) 6:2, 7:6 (7:3), 7:5, Džumhur (Bosna) - Tirante (Arg.) 3:6, 6:4, 6:3, 7:5, Marozsán (Maď.) - Nardi (It.) 6:2, 6:3, 7:6 (7:3), Gigante (It.) - Hassan (Libanon) 6:4, 6:2, 6:0, Galán (Kol.) - Royer (Fr.) 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5, Halys (Fr.) - Macháč (21-ČR) 7:6 (7:4), 4:1 skreč, Nava (USA) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:2, 7:5, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Golubicová (Švýc.) - Kvitová (ČR) 3:6, 6:0, 6:4, Sabalenková (1-Běl.) - Rachimovová (Rus.) 6:1, 6:0, Svitolinová (13-Ukr.) - Sönmezová (Tur.) 6:1, 6:1, Lysová (Něm.) - Stearnsová (28-USA) 6:0, 6:3, Mboková (Kan.) - Sunová (N. Zél.) 6:1, 7:6 (7:4), Bondárová (Maď.) - Siegemundová (Něm.) 7:6 (7:2), 6:3, Čeng Čchin-wen (8-Čína) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:4, 6:3, Šnajderová (11-Rus.) - Soboljevová (Ukr.) 7:6 (7:3), 6:2, Anisimovová (16-USA) - Stojanovičová (Srb.) 6:3, 4:1 skreč, Jastremská (Ukr.) - Aiavová (Austr.) 7:5, 6:1, Arangová (Kol.) - Ealová (Fil.) 6:0, 2:6, 6:3, Teichmannová (Švýc.) - Stefaniniová (It.) 6:4, 6:4, Romerová (Šp.) - Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.) 7:6 (7:3), 6:2, Bejlek (ČR) - Kosťuková (26-Ukr.) 6:3, 6:1, Paoliniová (4-It.) - Jüan Jüe (Čína) 6:1, 4:6, 6:3, Vekičová (18-Chorv.) - Blinkovová (Rus.) 7:5, 6:7 (4:7), 6:1, Danilovičová (Srb.) - Fernandezová (27-Kan.) 6:3, 6:1, Potapovová (Rus.) - Nosková (29-ČR) 5:7, 6:1, 7:5, Jovicová (USA) - Zarazúaová (Mex.) 6:3, 5:7, 6:4.