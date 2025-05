V programu tenisového Roland Garros se dnes představují dvě bývalé finalistky Karolína Muchová a Markéta Vondroušová, obě ale do antukového grandslamu vstupují po zdravotní pauze. Muchová čelí Američance Alycii Parksové. Vondroušová porazila Rusku Oksanu Selechmetěvovou po setech 6:4, 6:4. Debutantka Tereza Valentová zdolala ve třech setech Francouzku Chloé Paquetovou. Úvodní zápasy dvouhry absolvují i česká mužská jednička Jakub Menšík a Marie Bouzková. ONLINE přenosy sledujte na iSportu.

Tenistky Markéta Vondroušová a Tereza Valentová postoupily do 2. kola Roland Garros. Finalistka turnaje z roku 2019 Vondroušová porazila po tříměsíční pauze způsobené zraněním ramena na pařížské antuce Rusku Oksanu Selechmetěvovou 6:4, 6:4. Osmnáctiletá debutanka Valentová zdolala po obratu domácí Francouzku Chloé Paquetovou 4:6, 6:3, 7:5.

Předloňská wimbledonská šampionka Vondroušová porazila 147. hráčku světa Selechmetěvovou za hodinu a 22 minut. Proti dvaadvacetileté soupeřce, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, zaznamenala 18 vítězných míčů. Nemusela litovat ani 30 nevynucených chyb a šesti dvojchyb. Připsala si páté vítězství v letošní sezoně.

„Začátek byl takový tuhý, ona byla rozehraná z kvaldy. Bylo to tam o pár míčích, brejkla mě, ale v hlavě jsem byla dobře nastavená. Věděla jsem, že to nebude úžasné, ale zároveň si to užívala. Lidi byli super a mohla jsem mít tu podporu,“ řekla novinářům Vondroušová.

Pětadvacetiletá Češka nastoupila s tejpem na levém rameně a v prvním setu otočila nepříznivý vývoj. Ve třetí hře přišla o servis a prohrávala ještě 2:4. Získala ale následující čtyři hry a ujala se vedení.

Na začátku druhé sady doháněla sokolovská rodačka manko brejku dvakrát a dávala najevo nespokojenost. Podařilo se jí ale brzy srovnat a utekla do vedení 5:2. Selechmetěvová v závěru snížila, Vondroušová jí ale v desáté hře vzala opět servis a rozhodla o vítězství. Příště narazí buď na nasazenou pětadvacítku Magdalenu Frechovou z Polska, nebo Tunisanku Uns Džábirovou.

Valentová, úspěšná kvalifikantka prožívající grandslamovou premiéru, zdolala Paquetovou po více než dvou a půl hodinách. K triumfu jí pomohl obrat ve třetím setu, v němž prohrávala už 2:5. V dalším kole bude čelit světové dvojce Američance Coco Gauffové.

Loňská vítězka juniorky na Roland Garros Valentová ztratila první sadu ve druhé části po vedení 3:1. Poté co přišla o servis také v deváté hře, Paquetová se ujala vedení. Ve druhém setu ale získala Češka náskok 3:0 a dotáhla jej. V rozhodujícím dějství prohrávala 2:5 a za stavu 3:5 byla dva míčky od vyřazení (0:30). Dokázala však srovnat a v koncovce zápas otočit.

V Paříži nyní hraje ještě Jakub Menšík proti domácímu Alexandremu Müllerovi. Marie Bouzková se střetne s nasazenou třicítkou Annou Kalinskou z Ruska a turnajová čtrnáctka Karolína Muchová nastoupí proti Američance Alycii Parksové.

Tenisový grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 52,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Zverev (3-Něm.) - Tien (USA) 6:3, 6:3, 6:4, De Minaur (9-Austr.) - Djere (Srb.) 6:3, 6:4, 7:6 (8:6), Norrie (Brit.) - Medveděv (11-Rus.) 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5, Quinn (USA) - Dimitrov (16-Bulh.) 2:6, 3:6, 6:2 skreč, Ševčenko (Kaz.) - Lajovič (Srb.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:4), Gómez (Arg.) - Kovacevic (USA) 4:6, 6:4, 6:4, 6:1, Bublik (Kaz.) - Duckworth (Austr.) 6:2, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (Rus.) 6:4, 6:4, M. Andrejevová (6-Rus.) - Bucsaová (Šp.) 6:4, 6:3, Hibinová - Učidžimaová (obě Jap.) 6:1, 7:5, Azarenková (Běl.) - Wickmayerová (Belg.) 6:0, 6:0.