Roland Garros

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Skoro hodinu čekal Jiří Lehečka na čestný úspěch proti Janniku Sinnerovi. Až za stavu 0:6, 0:5 vyhrál první game a udělal oslavnou show pro diváky. Ti českého tenistu na dvorci Suzanne Lenglenové odměnili potleskem vestoje a skandováním jeho jména. Byl to nejlepší způsob, jak se nezhroutit ve dni, kdy byla světová jednička naprosto dominantní a Čech neměl co nabídnout. „Přišlo mi, že hraji proti svému dvojníkovi, který je ale ve všem dvakrát lepší. Dostal jsem prostě na pr*el,“ konstatoval očividné po krachu 0:6, 1:6, 2:6. Stále platí, že ani ve čtvrtém vzájemném utkání nesebral rodák z Mladé Boleslavi Italovi ani set.

Co jste pověděl vítězi u sítě, že se rozesmál?

„Věděl, že hrál velice dobrý zápas. Všechno se mu sešlo tak, jak chtěl. A já se tomu zasmál. Co jiného mi zbývalo… Řekl jsem mu, ať udrží tenhle fantastický level a že mu přeju, aby tu vyhrál. Má tu na něj jen Carlos (Alcaraz), jinak nikdo.“

Na Italovi trenéry jste se smál už během zápasu…

„Taky viděli, co se děje. Když jsem byl ve fitku a snažil se vyšlapat na kole, přišel za mnou Simone Vagnozzi a říkal: Dneska to nešlo, neměl jsi kudy, Jannik hrál velice ale velice dobře. Dostal jsem prostě na zadek, to je holý fakt.“

A alespoň jste se pokusil situaci odlehčit divokou oslavou po získání prvního gamu.

„Mohl jsem být v daný moment naštvaný a odejít z kurtu s pláčem, že jsem dostal výprask. Nebo se nad tím pousmát. Asi mě každý chápe. Byl jsem nadšený za game. A diváci byli skvělí, pobavilo mě, jak mi po něm aplaudovali. Kdybych takhle prohrál s kvalifikantem, byl bych mnohem naštvanější, ale on je světová jednička. Na to, jak mě ničil úplně ve všem, jsou vlastně tři uhrané gamy velký úspěch.“ (úsměv)

Přikládáte debakl jen skvělému výkonu Sinnera?

„To ne. Na základě posledních dní jsem si myslel, že moje hra na něj bude trošičku víc platit. Jenže… Měli jsme hrát na Chatrierovi, zápas nakonec na poslední chvíli změnili na Suzanne Lenglen. Trochu sprchlo, kurt byl pomalý. Servisy jsem trefoval okolo 215 kilometrů za hodinu a jemu to nedělalo žádný problém. Neměl jsem se o co opřít a nepředvedl dobrý výkon. Ale i kdybych měl svůj den, jak by to vypadalo? Možná bych si vyhrál víckrát servis, ale od základní čáry bych ho nepřehrál. V tom je jinde, to si nalijme čistého vína. Nechci si nalhávat, že bych přehrál Sinnera v jedné z nejlepších forem, co jsem ho zažil.“

Jak celkově hodnotit Roland Garros, kde jste si postupem do 3. kola vylepšil kariérní maximum?

„Hodnocení bude kladné. Když nepočítám Monako, kde to bylo docela OK, tak ze zbytku antukové sezony jsem nebyl extra nadšený. Tady v Paříži jsem vyhrál dva zápasy, v nichž jsem byl lepší a hrál dobrý tenis. Mít přijatelnější los, mohl jsem jít dál. I tak takový výsledek beru.“