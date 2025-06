Před zápasem bylo jasné, že Cameron Norrie jde poněkud proti zdi. V kariéře se s Novakem Djokovičem potkal pětkrát a vždy s hrající legendou prohrál. Naposledy se tak stalo 23. května v Ženevě. Tam ale Brit kladl větší odpor, přesto tehdy v semifinále padl a Djokovičovi se otevřela cesta ke stému titulu na okruhu ATP.

„Stovka je krásné číslo, ale co si budeme povídat, stojednička je ještě o něco lepší. Na tomto dvorci mám nádherné vzpomínky. Právě tady na Court Philippe-Chatrier jsem získal loni olympijské zlato. Byl to můj další milník. Stále cítím, že umím hrát lépe, než jsem hrál v osmifinále. Snažím se ale vždy nechat na kurtu vše a zatím postupuju dál,“ řekl po duelu s Norriem Djokovič.

Je pravdou, že Djokovič zápas neabsolvoval beze ztrát. Brit dvakrát prolomil jeho podání. Tentokrát to nevadilo, protože Norrie byl na servisu zranitelný, ale do čtvrtfinálové řežby se Zverevem by to mohlo znamenat problémy. Ve čtvrtfinále Srb skončil dvakrát za poslední tři roky, nyní teprve pro Novaka začíná to pravé Roland Garros.

Poté, co na centrálním kurtu porazil britského soka za dvě a čtvrt hodiny, nezapomněl složit hold také fotbalistům PSG, kteří v sobotu poprvé v dějinách opanovali Ligu mistrů po drtivé výhře 5:0 nad Interem Milán. A když Djokovič začal Pařížanům blahopřát, dočkal se dalšího aplausu.

„Gratuluju všem fotbalistům i fanouškům PSG k titulu v Lize mistrů. Vím, co tento úspěch znamená pro lidi z této země i města. V sobotu bylo velmi těžké dostat se po mém večerním zápase třetího kola vůbec na hotel. Ulice byly plné slavících fanoušků, kteří dělali velkou show,“ poznamenal s úsměvem Djokovič.

Už teď je jasné, že propadák se konat nebude. Djokovič je mezi osmi nejlepšími. Čtvrtfinále pro něj ale v minulosti znamenalo mnohdy konečnou. V kariéře skončil právě v této fázi pařížské antuky hned šestkrát. Zároveň ale také třikrát Pohár mušketýrů určený pro vítěze mužské dvouhry zvedl nad hlavu v letech 2016, 2021 a 2023. Co by za to jiní dali? Přesto je stále Roland Garros pro Djokoviče nejméně úspěšný grandslam. V případě triumfu letos by vyrovnal své čtyři tituly z US Open.

Grandslamové tituly Novaka Djokoviče: