Už je jasno! Plíškovou čeká v semifinále neporažená Stephensová

Plíšková skončila v Bílé skupině s bilancí dvou výher a jedné prohry na druhém místě. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Ukrajinka Elina Svitolinová a Kiki Bertensová z Nizozemska, která se mezi osm nejlepších hráček sezony dostala na poslední chvíli až po odhlášení světové jedničky Simony Halepové.

Sobotní program Turnaje mistryň (časy v SEČ) 7:30 Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Sestini Hlaváčková, Strýcová (3-ČR), 10:00 Svitolinová (6-Ukr.) - Bertensová (8-Niz.), 13:30 Karolína Plíšková (7-ČR) - Stephensová (5-USA), Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Mertensová, Schuursová (4-Belg./Niz.)/Bartyová, Vandewegheová (6-Austr./USA)

Šestadvacetiletá Plíšková se dosud utkala se Stephensovou, která je o rok mladší, třikrát. Letos na antuce v Madridu uspěla vcelku suverénně (6:2, 6:3) česká tenistka. V letech 2015 a 2012 se ve dvou setech radovala Američanka.

Bertensové dnes k postupu pomohly zdravotní problémy soupeřky. Nad Naomi Ósakaovou vyhrála první set 6:3, poté Japonka kvůli zraněnému stehennímu svalu zápas vzdala.

Šestadvacetiletá Bertensová korunovala postupem do semifinále životní rok, v němž získala tři tituly. Do Singapuru nicméně mohla jet až poté, co Halepová se zraněnými zády účast vzdala.

V slzách naopak skončil Turnaj mistryň pro další debutantku Ósakaovou. Senzační vítězka letošního US Open a třetí nasazená tenistka prohrála úvodní dva duely ve třech setech. Dnes měla ještě teoretickou šanci na semifinále, ale za stavu 3:5 se nechala ošetřit, a když set následně ztratila, musela kvůli zranění levé nohy vzdát.