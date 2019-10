Turnaj mistryň 2019 | Bartyová - Kvitová 2:0, Češka dohrála | iSport.cz

To je kus! Petra Kvitová vyrazila na banket před Turnajem mistryň v krásných šatičkách • Profimedia.cz

Seklo to i Petře Kvitové • profimedia.cz

I přes úvodní dvě prohry na Turnaji mistryň měla Petra Kvitová stále vše ve svých rukou. V klíčovém duelu se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou ale neuspěla a po prohře 4:6 a 2:6 se do semifinále nepodívá. Ze skupiny nepostoupil ani deblový pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková. Přímé přenosy všech zápasů Turnaje mistryň můžete sledovat na stanicích O2 TV Sport a O2 TV Tenis.

Bartyová si díky výhře naopak semifinále zajistila. O druhé postupové místo z Červené skupiny se v přímém souboji utkají Belinda Bencicová ze Švýcarska a nizozemská náhradnice Kiki Bertensová.

Na rozdíl od vyrovnaných zápasů s Naomi Ósakaovou a Bencicovou dnes Kvitová neuhrála ani set. V první sadě neproměnila ani jeden ze čtyř brejkbolů a sama naopak podání v pátém gamu ztratila.

Druhá sada byla ještě jednoznačnější. Devětadvacetiletá Češka kupila chyby a rychle prohrávala 0:4. Pak sice zkorigovala stav, ale na returnu žádnou šanci nedostala a podlehla vítězce Roland Garros Bartyové potřetí za sebou.

Vítězka Turnaje mistryň z Istanbulu 2011 Kvitová tak zopakovala neslavný výsledek z loňského vyvrcholení sezony v Singapuru, kde rovněž ve skupině třikrát prohrála. V součtu s finálovou porážkou v roce 2015 v Singapuru ztratila na Masters sedmý zápas v řadě.

Z českých hráček tak má šanci na semifinále dvouhry jen Karolína Plíšková, která se v pátek utká o postup s Rumunkou Simonou Halepovou. V semifinále čtyřhry je Barbora Strýcová s tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej.

Červená skupina Z V R P Skóre B 1. Bartyová 3 2 1 5:3 2 2. Bertensová 1 1 0 2:1 1 3. Benčičová 2 1 1 3:3 1 4. Kvitová 3 0 3 2:6 0

Siniaková s Krejčíkovou si finále nezahrají

Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou prohrály přímý souboj o postup do semifinále čtyřhry na Turnaji mistryň v Šen-čenu. Loni české tenistky při společné premiéře na závěrečné akci sezony došly v Singapuru až do finále, dnes podlehly australsko-čínské dvojici Samantha Stosurová, Čang Šuaj 3:6, 6:7 a skončily ve skupině třetí.

V minulé sezoně Siniaková s Krejčíkovou vyhrály grandslamy Roland Garros i Wimbledon a byly světovými jedničkami. Letos tak oslnivý rok neprožily, ale navzdory zranění Krejčíkové z US Open se na Turnaj mistryň kvalifikovaly. Deblové vítězky turnajů v Torontu a Linci dnes měly šanci zápas prodloužit do super-tiebreaku, jenže zahodily sedm setbolů.

Stosurová s Čang Šuaj získaly díky třem brejkům první set, ale ve druhém Češky vedly už 5:1. Náskok však ztratily a nedoplnily ve Fialové skupině už jisté postupující Barboru Strýcovou s tchaj-wanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej.

"Určitě jsem nehrála to, co jsem chtěla, vůbec mi to nešlo. Hodně jsem chybovala, i v tie-breaku. Neměla jsem žádný rytmus, servis nic moc," řekla Siniaková pro iDnes.cz a Radiožurnál.

Krejčíková připomněla, že byla zraněná téměř polovinu sezony a nevěděla, zda se dá na její závěr dohromady. Na grandslamu v Paříži onemocněla a pak přišly patálie s nohou. US Open proto musela oželet. Konec v Šen-čenu byl bolestný i pro ni.

"Dneska jsme se tam nesešly. Ony taky dělaly chyby, ale my je bohužel dělaly dřív. Vedly jsme úplně jasně, prohrály jsme no-ady (rozhodující míče za stavu 40:40), které by se asi prohrávat neměly," hodnotila.

